Совладельца «Суперметалла» Василия Васекина приговорили к пяти годам колонии

Солнечногорский городской суд приговорил предпринимателя Василия Васекина к пяти годам лишения свободы, а также оштрафовал его на 1 млн руб. Об этом «Ведомостям» рассказал его адвокат. Заслуженного химика России признали виновным в особо крупном мошенничестве — по версии следствия, он обманул бизнес-партнера на 50 млн руб. и не сдал государству на очистку поступившего из-за границы сплава драгметаллов на 2,4 млрд руб

Вместе с этим суд приговорил подчиненного Васекина — Сергея Перельмана. Его также признали виновным в мошенничестве и приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

Василий Васекин — один из руководителей и совладельцев НПК «Суперметалл», а также учредитель ООО «Институт базальтовых волокон» (ИБВ), которое занимается научными исследованиями в области естественных и технических наук. Уголовное дело отношении предпринимателя возбудили в 2023 году. На финальной стадии процесса 67-летний предприниматель, который находился под подпиской о невыезде, попал в больницу и перенес две операции на сердце. Суд посчитал, что он скрывается — и при выписке из больницы его задержали и отправили в СИЗО.

