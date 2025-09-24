Сердце химика склонно к побегу

Как стало известно “Ъ”, Мособлсуд признал законным арест Василия Васекина, одного из руководителей и совладельцев НПК «Суперметалл» — предприятия, более 60 лет производящего приборы из платинового сырья по уникальным технологиям. Обвиняемый в обмане партнера на 50 млн руб. и несдаче государству на аффинаж (очистку) поступившего из-за границы сплава драгметаллов на 2,4 млрд руб. заслуженный химик РФ был объявлен в розыск судом на финальной стадии процесса, после того как попал в больницу и перенес две операции на сердце. При выписке его задержали и отправили в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совладелец НПК «Суперметалл» Василий Васекин

Фото: Юрий Машков / ТАСС Совладелец НПК «Суперметалл» Василий Васекин

Фото: Юрий Машков / ТАСС

Апелляционную жалобу адвокатов господина Васекина 24 сентября отказался удовлетворить судья Мособлсуда Владимир Ропот. Как пояснил “Ъ” один из адвокатов химика Олег Ильин, защита просила признать незаконным и необоснованным решение Солнечногорского горсуда Подмосковья от 4 сентября, по которому Василий Васекин был объявлен в розыск и заочно арестован, а позже взят под стражу.

Как рассказывал “Ъ”, господин Васекин и его коллега по НПК «Суперметалл» Сергей Перельман являлись обвиняемыми на громком процессе, который был приостановлен еще в начале июля, когда химик попал в больницу. «Обвиняемый тяжело болен, что подтверждено медицинским заключением»,— появилось тогда сообщение на сайте суда. Его адвокаты поясняли, что 2 июля пожилого мужчину госпитализировали в Клинический центр высоких медтехнологий ФМБА, оттуда перевели в Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева и наконец в Многопрофильный научно-клинический центр имени Боткина.

За это время он перенес две операции — аортокоронарное шунтирование на открытом сердце и имплантацию электрокардиостимулятора, после чего у него диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения.

«Как позволит здоровье, он сразу явится в суд»,— утверждали представители защиты. Между тем их процессуальные оппоненты говорили о затяжке времени. И в итоге суд постановил, что Василий Васекин не явился в судебное заседание без уважительной причины. «Мы просили отменить меру пресечения как необоснованную»,— сообщил господин Ильин, отметив, что суду также были представлены результаты медицинского исследования, которое подтверждало наличие у обвиняемого заболевания, внесенного в утвержденный правительством перечень диагнозов, исключающих содержание под стражей.

Однако, как стало известно “Ъ”, суд хоть и приобщил его к материалам дела, но отнесся к нему критически, так как документ был получен не в установленном порядке в рамках судебного разбирательства, а по адвокатскому запросу.

Теперь Василию Васекину придется подтверждать свои диагнозы через систему тюремной медицины.

Представители защиты подчеркивают, что решение Мособлсуда обжалуют в кассационной инстанции, а сейчас они ждут возобновления процесса в Солнечногорском суде, который прервался на «финишной прямой» накануне прений сторон. По их словам, господин Васекин был выписан из медучреждения на больничный под регулярное наблюдение врачей, чего он лишен в СИЗО-2 в Волоколамске.

Напомним, как рассказывал “Ъ”, руководители и совладельцы ООО «Институт базальтовых волокон» (ИБВ) Василий Васекин и Сергей Перельман обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении их партнера Алексея Братченко. Последний, по версии обвинения, в 2018 году купил у них за 50 млн руб. наличными треть акций ИБВ, рассчитывая получить контроль над основным активом компании — легендарным НПК «Суперметалл», являющимся лидером по изготовлению приборов из платинового сырья по уникальным технологиям, но был обманут. Кроме того, как глава НПК господин Васекин обвиняется в двух эпизодах нарушения правил сдачи государству драгметаллов (ст. 192 УК РФ).

Речь идет о полученных из Ирландии и Латвии почти 300 кг лома и отходов драгметаллов, содержащих сплав платины и родия, загрязненных стеклом и керамикой, почти на 2,4 млрд руб.

По закону такие сплавы должны передаваться на аффинаж только на определенные правительством предприятия, однако этого сделано не было.

Сам Василий Васекин и второй подсудимый настаивают на своей невиновности. По их версии, они стали жертвой оговора со стороны господина Братченко, который никаких миллионов им не передавал, а акции получил за номинальные 200 тыс. руб. в обмен на обещания инвестиций в другой их совместный проект, который он позже обанкротил. Несдачу драгметаллов химик считал не подпадающей под статью УК, поскольку, по его версии, его компания не извлекала и не получала драгметаллы из сырья, а поэтому у него не возникало обязанности сдать сырье на аффинаж.

Сергей Сергеев