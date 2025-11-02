Где на Руси лечиться хорошо
Составлен рейтинг регионов по доступности и качеству медицинской помощи
Самые высокие шансы получить качественную и своевременную медицинскую помощь в России — у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, а самые низкие — в Еврейской автономной области. Эти регионы заняли первое и последнее места в рейтинге аналитического проекта «Если быть точным». Исследователи указывают, что высокие результаты достигаются за счет высоких же зарплат и мер социальной поддержки. А их отсутствие приводит к оттоку медиков в другие регионы.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На этой неделе “Ъ” рассказывал про исследование аналитического проекта «Если быть точными» о кадровых проблемах в российской системе здравоохранения. Напомним, изучив официальную статистику, эксперты пришли к выводу, что в стране не хватает участковых терапевтов, сотрудников скорой помощи и в целом лечащих врачей в государственных медучреждениях. В развитие этой темы аналитики составили рейтинг регионов по доступности и качеству медпомощи. Их подсчеты основаны на данных по 18 врачебным специальностям в государственных клиниках. Реальное количество медиков в регионе они сопоставляли с данными из сборника Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения, где число врачей отдельных специальностей в субъектах нормировано на 10 тыс. населения.
Первые места в рейтинге занимают регионы, где высокие зарплаты медиков сочетаются с развитой инфраструктурой и программами поддержки здравоохранения.
Абсолютным лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь самая большая в России обеспеченность врачами-педиатрами (14,5 на 10 тыс. детей при норме 12,5) и фельдшерами скорой помощи (их число авторами рейтинга не указано). Также здесь самая высокая в стране средняя зарплата медиков — 241 тыс. руб. Аналитики отмечают, что за десять лет эта сумма выросла более чем в два раза, и благодаря этому в округе отмечается высокий процент трудоустройства выпускников медвузов.
Санкт-Петербург лидирует по доступности специализированной помощи, и это результат высокой концентрации федеральных медицинских центров, НИИ и ведущих медицинских вузов. В городе самая высокая в России обеспеченность врачами скорой помощи (2 на 10 тыс. человек) и онкологами (1,37 на 10 тыс.).
Рейтинг регионов по уровню базовой медицинской помощи (2024)
Источник: исследование «Если быть точным».
Белгородская область «демонстрирует успех комплексных реформ», отмечают исследователи. Здесь самое большое в России количество врачей общей практики (2,8 на 10 тыс. населения) благодаря региональному проекту «Управление здоровьем». Создание 22 центров семейной медицины и переподготовка сотен медиков позволили снизить нагрузку на терапевтов, увеличить диспансерное наблюдение на 13% и снизить количество вызовов скорой на 3%. Чувашия занимает второе место по обеспеченности семейными врачами (2,2 на 10 тыс.). Власти региона направили 729,4 млн руб. на поддержку медиков, что помогло привлечь около 1 тыс. медицинских работников. В регионах Северного Кавказа (Ингушетия, Северная Осетия, Дагестан и Чечня) самые доступные для населения акушеры-гинекологи. Из-за высокой рождаемости в республиках действует большая сеть родильных домов и женских консультаций. Вообще, в Ингушетии и Северной Осетии самая высокая в стране обеспеченность акушерами-гинекологами: по 8 и 7 врачей на 10 тыс. населения соответственно.
Регионы Крайнего Севера — Магаданская область и Чукотка — также входят в число лидеров по обеспеченности врачами. Высокие зарплаты (184 тыс. и 183 тыс. руб. соответственно), «северные» доплаты и компенсации за жилье делают эти территории привлекательными для медиков, обеспечивая укомплектованность медучреждений даже при небольшом населении.
В самом конце списка по всем направлениям оказалась Еврейская автономная область.
В регионе наблюдается критическая нехватка узких специалистов — так, в госклиниках в 2024 году не было ни одного гастроэнтеролога, всего один уролог, два офтальмолога и шесть кардиологов. Низкие зарплаты — на 16–24% ниже, чем в соседних регионах,— не привлекают медиков, указывают аналитики, и в результате «тяжелых» пациентов приходится доставлять вертолетом в Хабаровск. В Курганской области самая низкая в России обеспеченность врачами скорой помощи — 0,09 на 10 тыс. человек, что приводит к задержкам выезда бригад до пять-восемь часов. Псковская область выделяется крайней нехваткой акушеров-гинекологов: при норме в 4,5 врача на 10 тыс. населения там всего два таких специалиста. Зарплаты врачей в регионе в 1,5 раза меньше, чем в соседнем Санкт-Петербурге. За год в госклиниках области прибавился всего один врач, а общий дефицит оценивается в 550 человек.
Рейтинг регионов по уровню специализированной медицинской помощи (2024)
Источник: исследование «Если быть точным».
Вице-губернатор Еврейской автономной области Валерий Жуков не согласен с утверждением о критической нехватке врачей в регионе. Он заявил “Ъ”, что сравнение абсолютного числа узких специалистов в ЕАО с Хабаровским и Приморским краями «некорректно» из-за разницы в численности населения: в ЕАО проживают 144 428 человек, в Хабаровским крае — 1 278 132 человека, в Приморском крае — 1 806 393 человека. По его словам, обеспеченность врачами в области соответствует нормативам Минздрава: в 2025 году один гастроэнтеролог принимает пациентов в областной больнице, а 12 неврологов превышают нормативную потребность в 10 специалистов. «Также указана недостоверная информация по оказанию медицинской помощи пациентам с инфарктами миокарда. Маршрутизация пациентов с данным диагнозом выстроена по экстерриториальному принципу. Все пациенты, кроме проживающих в поселках на границе Хабаровского края, при инфаркте маршрутизируются в Биробиджан»,— заявил вице-губернатор.
Также Валерий Жуков сообщил, что для решения кадровых проблем в области есть меры поддержки: предоставление служебного жилья с последующей приватизацией, единовременные выплаты и целевое обучение 261 студента-медика. Эти меры, по словам господина Жукова, позволили остановить отток врачей и обеспечить прирост кадров.
В министерстве здравоохранения Псковской области подтвердили, что в областных медцентрах Пскова и Великих Лук наблюдается нехватка кадров. В наибольшем дефиците кардиологи, эндокринологи, анестезиологи-реаниматологи, а также акушеры-гинекологи. При этом в Псковской области нет нехватки медсестер, которая есть во многих регионах России, отмечают в ведомстве. В аппарате губернатора Михаила Ведерникова уточнили, что в 2025 году на дополнительные меры социальной поддержки медикам заложено 210 млн руб.— 1 млн руб. для врачей и 500 тыс. руб. среднему персоналу. Тем не менее местные жители в СМИ обращают внимание, что такая поддержка действует лишь в двух больших городах региона — Пскове и Великих Луках. В администрации области поясняют, что в муниципальных округах уже действуют федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
В Курганской области на момент публикации “Ъ” не ответили.
Равного доступа к медицинской помощи у жителей разных регионов России не будет никогда, считает директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович: слишком велики различия между ними. Но показатели обеспеченности населения врачами нужно выравнивать, говорит она: «Минздрав пытается придумать разные способы. Отчасти они работают. Но на мой взгляд, нужно выравнивать зарплату на один уровень у всех врачей, не привязывая ее к уровню жизни в регионе. Тогда высокая зарплата в бедном регионе сохранит врачей на месте. Они будут себя лучше чувствовать и не будут сбегать в Санкт-Петербург или на Ямал. Это очень общее предложение, но оно направлено на изменение базовых принципов мотивации».