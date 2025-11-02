Где на Руси лечиться хорошо

Самые высокие шансы получить качественную и своевременную медицинскую помощь в России — у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, а самые низкие — в Еврейской автономной области. Эти регионы заняли первое и последнее места в рейтинге аналитического проекта «Если быть точным». Исследователи указывают, что высокие результаты достигаются за счет высоких же зарплат и мер социальной поддержки. А их отсутствие приводит к оттоку медиков в другие регионы.

На этой неделе “Ъ” рассказывал про исследование аналитического проекта «Если быть точными» о кадровых проблемах в российской системе здравоохранения. Напомним, изучив официальную статистику, эксперты пришли к выводу, что в стране не хватает участковых терапевтов, сотрудников скорой помощи и в целом лечащих врачей в государственных медучреждениях. В развитие этой темы аналитики составили рейтинг регионов по доступности и качеству медпомощи. Их подсчеты основаны на данных по 18 врачебным специальностям в государственных клиниках. Реальное количество медиков в регионе они сопоставляли с данными из сборника Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения, где число врачей отдельных специальностей в субъектах нормировано на 10 тыс. населения.

Первые места в рейтинге занимают регионы, где высокие зарплаты медиков сочетаются с развитой инфраструктурой и программами поддержки здравоохранения.

Абсолютным лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь самая большая в России обеспеченность врачами-педиатрами (14,5 на 10 тыс. детей при норме 12,5) и фельдшерами скорой помощи (их число авторами рейтинга не указано). Также здесь самая высокая в стране средняя зарплата медиков — 241 тыс. руб. Аналитики отмечают, что за десять лет эта сумма выросла более чем в два раза, и благодаря этому в округе отмечается высокий процент трудоустройства выпускников медвузов.

Санкт-Петербург лидирует по доступности специализированной помощи, и это результат высокой концентрации федеральных медицинских центров, НИИ и ведущих медицинских вузов. В городе самая высокая в России обеспеченность врачами скорой помощи (2 на 10 тыс. человек) и онкологами (1,37 на 10 тыс.).

Рейтинг регионов по уровню базовой медицинской помощи (2024) Регион Балл Топ–10 Ямало-Hенецкий АО 8,4 Чувашская Республика 8,3 Белгородская область 8,2 Магаданская область 7,5 Санкт-Петербург 7,4 Кировская область 7,4 Воронежская область 6,9 Москва 6,9 Республика Северная Осетия-Алания 6,8 Республика Коми 6,7 Антитоп–10 Псковская область 2,5 Новгородская область 2,4 Чеченская Республика 2,0 Ростовская область 2,0 Кемеровская область 1,9 Курганская область 1,8 город Севастополь 1,8 Челябинская область 1,7 Свердловская область 1,4 Калужская область 1,4 Источник: исследование «Если быть точным».

Белгородская область «демонстрирует успех комплексных реформ», отмечают исследователи. Здесь самое большое в России количество врачей общей практики (2,8 на 10 тыс. населения) благодаря региональному проекту «Управление здоровьем». Создание 22 центров семейной медицины и переподготовка сотен медиков позволили снизить нагрузку на терапевтов, увеличить диспансерное наблюдение на 13% и снизить количество вызовов скорой на 3%. Чувашия занимает второе место по обеспеченности семейными врачами (2,2 на 10 тыс.). Власти региона направили 729,4 млн руб. на поддержку медиков, что помогло привлечь около 1 тыс. медицинских работников. В регионах Северного Кавказа (Ингушетия, Северная Осетия, Дагестан и Чечня) самые доступные для населения акушеры-гинекологи. Из-за высокой рождаемости в республиках действует большая сеть родильных домов и женских консультаций. Вообще, в Ингушетии и Северной Осетии самая высокая в стране обеспеченность акушерами-гинекологами: по 8 и 7 врачей на 10 тыс. населения соответственно.

Регионы Крайнего Севера — Магаданская область и Чукотка — также входят в число лидеров по обеспеченности врачами. Высокие зарплаты (184 тыс. и 183 тыс. руб. соответственно), «северные» доплаты и компенсации за жилье делают эти территории привлекательными для медиков, обеспечивая укомплектованность медучреждений даже при небольшом населении.

В самом конце списка по всем направлениям оказалась Еврейская автономная область.

В регионе наблюдается критическая нехватка узких специалистов — так, в госклиниках в 2024 году не было ни одного гастроэнтеролога, всего один уролог, два офтальмолога и шесть кардиологов. Низкие зарплаты — на 16–24% ниже, чем в соседних регионах,— не привлекают медиков, указывают аналитики, и в результате «тяжелых» пациентов приходится доставлять вертолетом в Хабаровск. В Курганской области самая низкая в России обеспеченность врачами скорой помощи — 0,09 на 10 тыс. человек, что приводит к задержкам выезда бригад до пять-восемь часов. Псковская область выделяется крайней нехваткой акушеров-гинекологов: при норме в 4,5 врача на 10 тыс. населения там всего два таких специалиста. Зарплаты врачей в регионе в 1,5 раза меньше, чем в соседнем Санкт-Петербурге. За год в госклиниках области прибавился всего один врач, а общий дефицит оценивается в 550 человек.

Рейтинг регионов по уровню специализированной медицинской помощи (2024) Регион Балл Топ–10 Санкт-Петербург 9,2 Республика Северная Осетия-Алания 8,9 Сахалинская область 8,8 Чукотский автономный округ 7,6 Ямало-Hенецкий АО 7,4 Магаданская область 7,2 Ненецкий автономный округ 7,1 Республика Ингушетия 6,3 Республика Саха (Якутия) 6,0 Ханты-Мансийский АО 6,0 Антитоп–10 Вологодская область 3,1 Кемеровская область 3,1 Свердловская область 3,0 Владимирская область 2,9 Курганская область 2,8 Республика Бурятия 2,7 Новгородская область 2,6 Республика Хакасия 2,4 Псковская область 2,3 Еврейская автономная область 1,3 Источник: исследование «Если быть точным».

Вице-губернатор Еврейской автономной области Валерий Жуков не согласен с утверждением о критической нехватке врачей в регионе. Он заявил “Ъ”, что сравнение абсолютного числа узких специалистов в ЕАО с Хабаровским и Приморским краями «некорректно» из-за разницы в численности населения: в ЕАО проживают 144 428 человек, в Хабаровским крае — 1 278 132 человека, в Приморском крае — 1 806 393 человека. По его словам, обеспеченность врачами в области соответствует нормативам Минздрава: в 2025 году один гастроэнтеролог принимает пациентов в областной больнице, а 12 неврологов превышают нормативную потребность в 10 специалистов. «Также указана недостоверная информация по оказанию медицинской помощи пациентам с инфарктами миокарда. Маршрутизация пациентов с данным диагнозом выстроена по экстерриториальному принципу. Все пациенты, кроме проживающих в поселках на границе Хабаровского края, при инфаркте маршрутизируются в Биробиджан»,— заявил вице-губернатор.

Также Валерий Жуков сообщил, что для решения кадровых проблем в области есть меры поддержки: предоставление служебного жилья с последующей приватизацией, единовременные выплаты и целевое обучение 261 студента-медика. Эти меры, по словам господина Жукова, позволили остановить отток врачей и обеспечить прирост кадров.

В министерстве здравоохранения Псковской области подтвердили, что в областных медцентрах Пскова и Великих Лук наблюдается нехватка кадров. В наибольшем дефиците кардиологи, эндокринологи, анестезиологи-реаниматологи, а также акушеры-гинекологи. При этом в Псковской области нет нехватки медсестер, которая есть во многих регионах России, отмечают в ведомстве. В аппарате губернатора Михаила Ведерникова уточнили, что в 2025 году на дополнительные меры социальной поддержки медикам заложено 210 млн руб.— 1 млн руб. для врачей и 500 тыс. руб. среднему персоналу. Тем не менее местные жители в СМИ обращают внимание, что такая поддержка действует лишь в двух больших городах региона — Пскове и Великих Луках. В администрации области поясняют, что в муниципальных округах уже действуют федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

В Курганской области на момент публикации “Ъ” не ответили.

Равного доступа к медицинской помощи у жителей разных регионов России не будет никогда, считает директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович: слишком велики различия между ними. Но показатели обеспеченности населения врачами нужно выравнивать, говорит она: «Минздрав пытается придумать разные способы. Отчасти они работают. Но на мой взгляд, нужно выравнивать зарплату на один уровень у всех врачей, не привязывая ее к уровню жизни в регионе. Тогда высокая зарплата в бедном регионе сохранит врачей на месте. Они будут себя лучше чувствовать и не будут сбегать в Санкт-Петербург или на Ямал. Это очень общее предложение, но оно направлено на изменение базовых принципов мотивации».

Наталья Костарнова; Дарья Балобанова, Биробиджан; Полина Пучкова, Санкт-Петербург