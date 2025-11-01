Врачебная тайна статистики

В России не хватает участковых терапевтов, сотрудников скорой помощи и в целом лечащих врачей в государственных медучреждениях. К таким выводам пришли исследователи проекта «Если быть точным», изучив открытые данные Росстата, Минздрава и подведомственных ему структур. Медицинские профсоюзы подтверждают наличие проблем, жалуясь на переработки и недостаточную зарплату в отрасли. В подведомственном Минздраву институте раскритиковали исследование, не согласившись с методикой оценки статистики. В самом министерстве напомнили про «последовательную модернизацию системы здравоохранения» и заявили про регулярное повышение зарплат медработников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Проблему доступности медицинской помощи исследовал проект «Если быть точным», анализирующий статистику российских госструктур. В этот раз эксперты изучили открытые данные Росстата, Минздрава РФ и Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ). Как оказалось, за последние 25 лет общее число врачей в России выросло на 10% и достигло рекордных 758 тыс. в 2023 году. Этот рост обеспечивался в основном за счет частного сектора, указывают аналитики, однако в 2024 году число врачей там сократилось на 9%, а в госучреждениях немного выросло. Впрочем, президент Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга Александр Солонин поясняет: многие медики переходят в госсектор на постоянную работу, но сохраняют совместительство в частных клиниках.

Вместе с тем в государственных поликлиниках заметно снизилось количество врачей, напрямую работающих с пациентами, утверждают аналитики. По данным ЦНИИОИЗ, в 2000 году в учреждениях Минздрава работало более 600 тыс. врачей, а в 2023 году — 549 тыс. При этом лишь 63% врачей в госклиниках являются лечащими, то есть каждый третий не занимается диагностикой и лечением (речь идет, например, о специалистах по лабораторной и функциональной диагностике, а также об административных должностях). В итоге с 2000 года обеспеченность населения врачами в госклиниках упала с 42,2 до 38,2 на 10 тыс. человек, подсчитали в «Если быть точным». Напомним, что ту же мысль кратко выразил на этой неделе спикер Вячеслав Володин, обсуждая законопроект об обязательных отработках для выпускников медвузов: «Врачей нет в больницах» (см. “Ъ” от 31 октября).

Ситуацию усугубляет острая нехватка среднего медицинского персонала. По итогам 2024 года в государственных и муниципальных медучреждениях таких специалистов насчитывалось 1 млн 176 тыс. человек, заявлял представитель департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава Алексей Солобуев. Как подсчитали исследователи проекта «Если быть точным», это на 16% меньше, чем в 2000 году.

Аналитики связывают эту тенденцию с низкими зарплатами: реальные доходы среднего медперсонала за последние десять лет не выросли, а в 40 регионах даже снизились, что приводит к высокой текучке кадров как в госсекторе, так и в частных клиниках.

В результате нагрузка на российских врачей значительно превышает установленные Минздравом нормы. Две трети медиков работают больше чем на одну ставку, подсчитали в исследовании «Если быть точным», сопоставив данные Минздрава об укомплектованности врачебных должностей с количеством врачей в стране и данными о вакансиях.

Участковый терапевт обслуживает в среднем 2,8 тыс. человек при норме 1,7 тыс., то есть работает на 65% больше нормы.

Аналогичная проблема в службе скорой помощи: по подсчетам аналитиков, один врач обслуживает 16 тыс. человек вместо положенных 9,5 тыс.

В среднем четыре из пяти бригад скорой помощи — фельдшерские (могут оказать первую помощь в экстренных случаях и при неотложных состояниях), а не врачебные (выезжают на более сложные случаи).

Особенно острая нехватка кадров наблюдается в первичном звене, а также в стоматологии (нехватка в четыре раза), урологии и гастроэнтерологии.

А вот в стационарах отмечается профицит врачей.

Руководитель профсоюза «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков подтверждает проблему переработок в службе скорой помощи. По его словам, фактическая нагрузка составляет в среднем 2,1 тыс. человек на одного фельдшера. От стандарта «одна бригада на 10 тыс. населения и 20-минутная доступность» практически отошли, считает он:

«Переработки есть везде, даже в Москве. Люди работают на полторы ставки, еще и подрабатывают на другой работе. А руководство часто замалчивает, что высокие зарплаты в отчетах достигаются именно за счет сверхурочной работы».

Особую тревогу у него вызывает практика работы фельдшерских бригад с одним специалистом, а не двумя, как прописано в правилах: «Один фельдшер не сможет, например, спасти пациента при клинической смерти, что ставит под угрозу жизнь и безопасность людей».

Председатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал считает, что сама система оплаты труда медиков ограничивает возможности для роста зарплат. Требование о том, что зарплата врачей должна составлять не меньше 200% от средней заработной платы по региону, а у среднего и младшего медперсонала не менее 100%, выполняются во многом за счет переработок, а не реального увеличения ставок, утверждает эксперт: «Поэтому люди уходят кто в частные клиники, кто на пенсию, кто вообще из медицины. Без пересмотра принципов расчета и реальной индексации по инфляции система будет продолжать терять специалистов».

Пресс-служба ЦНИИОИЗ в комментарии для “Ъ” раскритиковала методику исследования «Если быть точным».

В институте заявили, что сравнивать современную статистику с данными 20-летней давности некорректно, поскольку в 2014 году серьезно изменился порядок отчетности. Комментируя ситуацию с медперсоналом, в ЦНИИОИЗ заявили про «оптимизацию процессов в первичном звене, реализованную в рамках отраслевого проекта», которая «позволила перераспределить функции и снизить нагрузку». Также в институте не согласились с утверждением о работе врачей «за двоих»: «Существует также и внешнее совместительство, в рамках которого одну должность могут совмещать специалисты из иных медицинских организаций. Снижение коэффициента совместительства в 2024 году по сравнению с 2000 годом (в статистике.— “Ъ”) также говорит о некорректности такого вывода».

Эксперты ЦНИИОИЗ не согласились и с расчетами нагрузки на терапевтов: «Простое деление численности населения на количество врачей не отражает реальной ситуации, так как не учитывает территориальные особенности формирования участков, работу частных клиник и врачей общей практики, обслуживающих и взрослых, и детей». Наконец, в ЦНИИОИЗ подчеркнули, что государство «реализует программы поэтапного повышения оплаты труда всех категорий медработников», а различия в зарплатах между регионами «обусловлены объективными экономическими факторами». Также там напомнили про распространение цифровых сервисов и телемедицины, повышающих эффективность и доступность медицинской помощи.

В пресс-службе Минздрава России обратили внимание на «последовательную модернизацию первичного звена здравоохранения», которая «обеспечивает ежегодно более миллиарда посещений и рост удовлетворенности граждан медицинской помощью». Также ежегодно увеличивается финансирование программы госгарантий, «позволяя наращивать объемы помощи и повышать оплату труда медработников», заявили в ведомстве. Говоря о проблемах кадрового обеспечения отрасли, в Минздраве напомнили, что на рассмотрении в Госдуме находится законопроект об обязательных отработках в программе госгарантий для выпускников медвузов и колледжей (“Ъ” подробно рассказывал о нем).

Наталья Костарнова, Софья Буханцова, Ольга Ванифатова