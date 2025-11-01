Роман Костомаров посетит этап Гран-при в Красноярске в рамках программы ДоброFON

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров посетит второй этап Гран-при России в Красноярске. Его визит состоится в рамках благотворительной программы ДоброFON, амбассадором которой он является.

Отмечается, что мероприятие станет частью проекта «Стихии фигурного катания». «Экспозиция, посвященная истории дисциплин этого изящного вида спорта, в Красноярске предложит гостям уникальную возможность проследить путь развития танцев на льду, чтобы зрители могли болеть за любимых спортсменов с еще большим пониманием»,— говорится в релизе организатора.

2 ноября болельщики смогут встретиться и сфотографироваться с Романом Костомаровым. Кроме того, в тот же день автограф-сессию для зрителей проведет олимпийский чемпион в одиночном катании Алексей Ягудин, а 3 ноября — победители первого этапа Гран-при, выступающие в танцах на льду, Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

Также в сообщении организаторов говорится, что ДоброFON направит на благотворительность 500 тыс. рублей в фонд «Добро24.ру». Отмечается, что каждый болельщик «сможет внести свой вклад, приобретая за пожертвование плюшевых добромишек, средства от продажи которых пойдут на помощь подопечным фонда».

Всего в сезоне состоятся пять этапов Гран-при России: в Магнитогорске (25-26 октября), Красноярске (2-3 ноября), Казани (9-10 ноября), Москве (15-16 ноября) и Омске (23-24 ноября). Финал Гран-при России пройдет в Челябинске в начале марта 2026 года.

Арнольд Кабанов