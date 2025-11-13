Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Рекордный госдолг

Объем размещения ОФЗ за десять месяцев превысил 4,3 трлн рублей

2025 год стал для внутреннего долгового рынка рекордным с точки зрения размещения гособлигаций. С начала года Минфин разместил облигации более чем на 4,3 трлн руб., что уже больше, чем за весь 2024 год. В отличие от ситуации прошлого года, в этом году министерству до последнего времени удавалось перевыполнять планы по заимствованию за счет одних только облигаций с постоянным купоном. Однако из-за корректировки бюджета и возможного увеличения заимствований на год на 2,2 трлн руб., до 7 трлн руб., Минфину придется прибегнуть к бумагам с переменным купоном, так полюбившимся крупным госбанкам.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По оценке «Денег», в октябре Минфин разместил ОФЗ с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) суммарным объемом почти 767 млрд руб., что вдвое выше показателя сентября. Это рекордный результат для таких бумаг. Больший объем средств министерству удавалось привлекать только с помощью аукционов облигаций с переменным купоном (ОФЗ-ПК; флоатеры). В декабре 2024 года размещением двух таких выпусков Минфин привлек 1,88 трлн руб., а суммарный показатель за месяц составил 1,97 трлн руб.

В 2025 году на рынке госдолга сложилась уникальная ситуация. С первых аукционов Минфин размещал только долгосрочные ОФЗ-ПД, иногда разбавляя их среднесрочными выпусками облигаций с постоянным купоном. Лишь однажды, в начале апреля, рынку был предложен выпуск гособлигаций с плавающим номиналом (ОФЗ-ИН), но в отсутствие достаточного спроса пришлось отказаться от выпуска. При этом Минфин ни разу не прибегал к размещению облигаций с переменным купоном, хотя ранее на эти бумаги приходилась большая часть заимствований на долговом рынке. В 2023 году ОФЗ-ПК заняли треть первичного рынка госбумаг, в 2024 году — почти две трети.

Предложение только ОФЗ-ПД на этот раз укладывается в стратегию заимствований Минфина. Представители министерства неоднократно заявляли, что хотят снизить долю флоатеров в структуре долга. Это нужно для повышения прогнозируемости будущих выплат, что возможно только в случае облигаций с постоянным купоном. В последние годы флоатеры обходятся Минфину дороже из-за того, что выплаты по ним привязаны к ключевой ставке Банка России, тогда как купоны по ОФЗ-ПД все заметно ниже. Однако из-за ограниченного рыночного спроса на облигации с постоянным купоном, который в основном был обеспечен институциональными и частными инвесторами, не всегда удавалось выполнять планы по заимствованию и приходилось прибегать к размещению флоатеров.

Этот год стал исключительным в связи с ожиданиями перехода Банка России к более мягкой денежно-кредитной политике и улучшением геополитической ситуации на фоне диалога президентов США и России. В итоге началось устойчивое снижение доходностей классических облигаций, что подстегнуло интерес частных и институциональных инвесторов активно покупать госдолг. В первом квартале Минфин разместил ОФЗ-ПД на 1,05 трлн руб. (1,4 трлн руб. по номинальной стоимости), перевыполнив квартальный план по заимствованию. Каждый последующий квартал был еще лучше. С апреля по июнь объем привлеченных средств составил 1,15 трлн руб. (1,47 трлн руб. по номинальной стоимости), в следующем триместре показатель дорос до 1,35 трлн руб. (1,57 трлн руб. по номиналу). С учетом результата октября годовой план по заимствованию (4,8 трлн руб.) был выполнен более чем на 90%, и для его исполнения в оставшиеся недели достаточно было размещать по 81 млрд руб., что более чем вдвое ниже среднего показателя октября.

Однако с учетом последних корректировок бюджета, как отмечает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, плановый объем заимствований Минфином на этот год может быть увеличен на 2,2 трлн руб., до 7 трлн руб., выполнить который будет возможно только в случае комбинации классических выпусков с флоатерами. И для их выпуска все готово: в октябре министерство зарегистрировало два новых выпуска ОФЗ-ПК суммарным объемом 2 трлн руб. Рынок с нетерпением ждет выпуска этих бумаг, что снизит давление с долгового рынка. «Увеличение "навеса" первичного рынка гособлигаций традиционно негативно для вторичного рынка — как сегмента ОФЗ, так и корпоративных выпусков. И если размещение флоатеров можно ускорить за счет увеличения объемов ликвидности, предоставляемой ЦБ банкам, то повышенные объемы классических ОФЗ потребуют увеличения размера премий на аукционах Минфина»,— отмечает господин Евстифеев.

Иван Евишкин

