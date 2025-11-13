Инвесторы озолотились

Стремительный взлет цены золота в третьем квартале изменил структуру спроса на металл в мире. Ювелирная промышленность фиксирует падение спроса. Мировые инвесторы наращивают покупки физического и «бумажного» металла. Российские инвесторы держатся в стороне от глобальных трендов.

По данным World Gold Council (WGC), в третьем квартале 2025 года производство золота (добыча и вторичная переработка) выросло на 7%, до нового исторического максимума — 1313,1 тонны. Это на 3% выше показателя за аналогичный период 2024 года. Рост квартал к кварталу был связан с увеличением добычи металла на 10%, до 968,6 тонны (также исторического максимума). В то же время переработка сократилась на 0,9%, до 344,4 тонны, но это на 6% выше показателя аналогичного периода 2024 года.

Повышение добычи связано с сезонными факторами. Во многих северных регионах из-за промерзания грунта добыча активизируется во втором-третьем кварталах, то есть в период теплой погоды и более длительного светового дня. В частности, в Канаде добыча выросла в годовом исчислении на 20%.

Спрос на золото в отчетный период вырос год к году на 5%, до 1257,9 тонны (без учета внебиржевого рынка OTC), а по сравнению со вторым кварталом составил почти 16%. Несмотря на почти 18-процентное увеличение потребления металла ювелирной отраслью, до 419,2 тонны, показатель оказался почти на четверть ниже значений третьего квартала 2024 года. В итоге за год доля ювелиров в структуре спроса упала с 45,8% до 33,3%. Кстати, интерес к ювелирным изделиям снизился в годовом исчислении практически на всех рынках без исключения. «У двух гигантов рынка — Индии и Китая — наблюдался сезонный рост спроса в квартальном исчислении, в годовом исчислении он был явно слабым»,— отмечается в отчете WGC.

Основная причина более низкого потребления ювелирных украшений — это резкий рост их стоимости на фоне подъема мировых цен на золото. В третьем квартале благородный металл подорожал на спот-рынке на 17%, до $3858 за тройскую унцию, а с начала года котировки выросли почти на 50% и по ходу роста неоднократно обновляли исторический максимум. «В Индии и Китае покупки сдвигаются в сторону более низких проб или переработки старых изделий. При этом переработка усиливает предложение, а ювелирка теряет долю в структуре спроса, уступая место инвестиционным потокам»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Падение интереса к золоту со стороны ювелирной отрасли было с лихвой компенсировано инвесторами, как частными, так и институциональными. По данным WGC, инвестиционный спрос вырос за квартал на 47%, до 537,2 тонны, хотя от прошлогоднего показателя рост был лишь на 12,5%. В минувшие три месяца лишь 58,7% всего приобретенного инвесторами металла пришлись на слитки и монеты, в таком виде было приобретено свыше 315,5 тонны золота. Резко выросли инвестиции и через биржевые ETF. За квартал их активы выросли на 220 тонн против 170,5 тонны в предыдущим квартале и 94,7 тонны годом ранее.

Интересна ситуация тем, что в Азии инвестиции росли в первую очередь за счет физических носителей металла, тогда как в развитых странах — через ETF. Отличия связаны с разной культурой инвестиций. По словам Алены Николаевой, слитки — это привычная форма твердой ликвидности для розницы, особенно в Азии, где золото традиционно приравнивается к сбережениям, да и культурно там есть привычка держать часть богатства в металле. ETF-инструменты есть и в Азии, но выступают продуктом институционального западного спроса. Такие упаковки позволяют быстро масштабировать позиции, управлять риск-лимитами и реагировать на рыночные сигналы. «За счет глубины фондового рынка развитые страны типа США и ЕС доминируют в ETF, плюс там же и инфраструктура брокериджа, и пенсионные планы, и регуляторная база, что делает биржевые фонды более популярным выбором»,— отмечает госпожа Николаева.

На общем фоне выделяются российские потребители, чей спрос на ювелирные украшения пусть и сократился год к году, но лишь на 5%, до 10,1 тонны. Инвестиции в слитки и монеты выросли за тот же период на 4%, до 9,5 тонны. Такая динамика спроса, как считает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко, связана с высокой базой прошлых лет. На фоне западных санкций и изоляции российского фондового рынка спрос на слитки вырос в пять-шесть раз, в том числе за счет отмены НДС на покупку слитков. Эффект усиливается узкими каналами обращения и широкими спредами между ценой покупки и продажи, а также невыразительной динамикой металла в первом полугодии на фоне падения курса доллара. Несмотря на рост цены золота на 22% на Мосбирже по итогам третьего квартала, до 10 тыс. руб. за грамм, с начала года рост составил лишь 17,5%. «Часть оборота ушла в серую зону: покупки через дилеров и переплавку ювелирного металла не попадают в официальную статистику»,— отмечает господин Клышко.

Татьяна Палаева