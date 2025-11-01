В Новочеркасске и Волгодонске завершается ремонт поликлиник

В Новочеркасске и Волгодонске завершается ремонт медицинских организаций. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь по итогам оперативного совещания.

В Волгодонске завершается капитальный ремонт второго корпуса городской поликлиники №3. Проблемных вопросов на объекте, по словам главы города Дмитрия Вельможко, нет. Поликлиника обслуживает более 100 тыс. жителей. Ранее для завершения работ направили дополнительно средства более 25 млн руб. на дооснащение здания электрооборудованием.

Капитальный ремонт городской больницы №3 завершается в Новочеркасске. Здание, по данным губернатора, основательно не ремонтировалось с 1963 года. Уточняется также, что договор с «Донэнерго» продлят до марта. К этому сроку подрядчик берет обязательства выполнить техприсоединение к электросетям, установит оборудование и пройдет лицензирование. Глава Новочеркасска Николай Толмачев отметил, что ориентировочно в июне-июле в поликлинике начнут принимать врачи.

Константин Соловьев