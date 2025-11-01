Волейболисты «Белогорья» победили «Динамо-Урал» на выезде

В четвертом туре Суперлиги мужской волейбольный клуб «Белогорье» выиграл у уфимского «Динамо-Урал». Встреча прошла в Уфе 1 ноября, игра продлилась три сета и завершилась со счетом 3:0 (25:23, 25:18, 25:17).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с последнего матча волейбольного клуба «Белогорье» с «Динамо-Урал»

Фото: ВК «Белогорье» Фото с последнего матча волейбольного клуба «Белогорье» с «Динамо-Урал»

Фото: ВК «Белогорье»

Самым результативным игроком матча в составе «Белогорья» стал капитан команды Павел Тетюхин: он заработал 15 очков. По 13 очков на счету Ивана Яковлева и Георгия Заболотникова.

В третьем туре «Белогорье» обыграло волейбольную команду «Ярославич» на выезде. Игра длилась три сета и завершилась со счетом 3:0 (25:20, 25:20, 25:18).

Белгородцам предстоит еще два выезда. 8 ноября «Белогорье» сыграет в Сургуте с «Газпром-Югра», а 12 ноября они откроют шестой тур суперлиги матчем с «Локомотивом» в Новосибирске.

В конце октября «Ъ-Черноземье» сообщал, что главный тренер «Белогорья» Георге Крецу покинул команду. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен член тренерского штаба клуба Сергей Баранов.

Мария Свиридова