Чистая прибыль банка «Дом.РФ» превысила 50 млрд рублей

Чистая прибыль банка «Дом.РФ» по итогам девяти месяцев 2025 года достигла 50,6 млрд руб., превысив показатель прошлого года на 32%. Впрочем, во многом эти темпы были заданы во втором квартале, когда чистая прибыль выросла более чем в два раза. В третьем квартале прибыль выросла всего на 13%, до 21,9 млрд руб.

Замедление роста прибыли произошло несмотря на рост профильных показателей. Так, в отчетном квартале чистые процентные доходы выросли на 58%, до 36,7 млрд руб. А с учетом создания резервов под кредитные убытки их рост составил более 65% (до 29,1 млрд руб.). Чистые комиссионные доходы выросли на 26%, до 3,2 млрд руб.

Вместе с тем банк получил убытки по финансовым инструментам (5,2 млрд руб.), тогда как годом ранее они принесли прибыль (3,5 млрд руб.). Кроме того, за отчетный период сократились прочие доходы — почти в три раза, до 2,3 млрд руб. Также у банка заметно выросли административные расходы — на 20%, до 6,4 млрд руб. Причем ускоренными темпами росло вознаграждение на сотрудников — на 37%, до 4,5 млрд руб.

Впрочем, банк продолжал активно наращивать кредитный портфель — с начала года по 30 сентября 2025 года он вырос на 19%, до 3 трлн руб. При этом опережающими темпами рос портфель проектного финансирования жилищного строительства — на 23%, до 1,8 трлн руб. Портфель розничных ипотечных кредитов за девять месяцев 2025 года увеличился на 9%, до 703 млрд руб.

В структуре обязательств средства физических лиц выросли с начала года на 39%, до 581,7 млрд руб., средства юридических лиц увеличились на 10%, до 1,7 трлн руб., остатки на счетах эскроу выросли на 15%, до 890 млрд руб.

По состоянию на 30 сентября 2025 года численность работников группы составила 5,75 тыс. человек (на 31 декабря 2024 года численность составляла 5,4 тыс. человек).

7 октября 2025 года Банком России принято решение о включении банка в список системно значимых кредитных организаций.

Ольга Базутова