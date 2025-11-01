Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чистая прибыль банка «Дом.РФ» превысила 50 млрд рублей

Чистая прибыль банка «Дом.РФ» по итогам девяти месяцев 2025 года достигла 50,6 млрд руб., превысив показатель прошлого года на 32%. Впрочем, во многом эти темпы были заданы во втором квартале, когда чистая прибыль выросла более чем в два раза. В третьем квартале прибыль выросла всего на 13%, до 21,9 млрд руб.

Замедление роста прибыли произошло несмотря на рост профильных показателей. Так, в отчетном квартале чистые процентные доходы выросли на 58%, до 36,7 млрд руб. А с учетом создания резервов под кредитные убытки их рост составил более 65% (до 29,1 млрд руб.). Чистые комиссионные доходы выросли на 26%, до 3,2 млрд руб.

Вместе с тем банк получил убытки по финансовым инструментам (5,2 млрд руб.), тогда как годом ранее они принесли прибыль (3,5 млрд руб.). Кроме того, за отчетный период сократились прочие доходы — почти в три раза, до 2,3 млрд руб. Также у банка заметно выросли административные расходы — на 20%, до 6,4 млрд руб. Причем ускоренными темпами росло вознаграждение на сотрудников — на 37%, до 4,5 млрд руб.

Впрочем, банк продолжал активно наращивать кредитный портфель — с начала года по 30 сентября 2025 года он вырос на 19%, до 3 трлн руб. При этом опережающими темпами рос портфель проектного финансирования жилищного строительства — на 23%, до 1,8 трлн руб. Портфель розничных ипотечных кредитов за девять месяцев 2025 года увеличился на 9%, до 703 млрд руб.

В структуре обязательств средства физических лиц выросли с начала года на 39%, до 581,7 млрд руб., средства юридических лиц увеличились на 10%, до 1,7 трлн руб., остатки на счетах эскроу выросли на 15%, до 890 млрд руб.

По состоянию на 30 сентября 2025 года численность работников группы составила 5,75 тыс. человек (на 31 декабря 2024 года численность составляла 5,4 тыс. человек).

7 октября 2025 года Банком России принято решение о включении банка в список системно значимых кредитных организаций.

Ольга Базутова

Новости компаний Все