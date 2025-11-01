На поддержку семеноводства Татарстана в 2025 году выделили 400 млн рублей

В 2025 году на развитие семеноводства в Татарстане выделят 400 млн руб. Средства поступят как из федерального, так и республиканского бюджетов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров на совещании в доме правительства республики.

Марат Зяббаров отметил, что использование семян высоких репродукций может повысить урожайность на 10 центнеров с гектара и более.

В последние годы уровень высева семян высоких репродукций в Татарстане составляет 38%, что является третьим показателем в России. Марат Зяббаров подчеркнул, что потенциал для роста значителен, так как объемы элитных семян позволяют засеять до 50% площадей.

В этом году аграриям предстоит убрать еще 146 тыс. гектаров технических культур, однако уборочная кампания сталкивается с трудностями из-за дождей.

Влас Северин