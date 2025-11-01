Дожди усложняют процесс уборочной кампании в Татарстане

В Татарстане продолжающаяся уборочная кампания сталкивается с трудностями из-за дождей, сообщил министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров на совещании в доме правительства республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из запланированных 146 тыс. га технических культур убрано только 38 тыс. га, что составляет 20% от плана. Всего обработано 94% зяблевых площадей, что составляет 1,46 млн га. Переработано 768 тыс. тонн сахарной свеклы и произведено 109 тыс. тонн сахара. Состояние 82% озимых посевов оценивается как хорошее.

Значительные площади уборки остаются в Муслюмовском и Азнакаевском районах республики, где предстоит убрать 11 тыс. га и 9 тыс. га соответственно. Более 7 тыс. га остаются неубранными в Актанышском, Сармановском, Аксубаевском и Бугульминском районах.

Влас Северин