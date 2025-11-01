Судоходы сохранили пассажиров

Через две недели в Петербурге завершается навигация по рекам и каналам для маломерных судов. Крупные судоходные компании поделились с «Ъ Северо-Запад» промежуточными итогами работы и планами на следующий год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По предварительным данным городского комитета по транспорту, пассажиропоток на водных путях Петербурга по окончанию навигации сохранится на уровне предыдущего года и составит порядка 5,2 млн человек. При этом в коммерческой деятельности на реках и каналах города в этом году участвовало 678 судов, что на 13% больше, чем в 2024 году.

Доход от 20 городских причалов за период навигации составил 94,3 млн рублей. Из них 41,8 млн рублей пришлись на Речной вокзал. Причальная инфраструктура обеспечила более 48 тыс. швартовок и обслужила 182 тыс. пассажиров, что на 22% больше, чем годом ранее. Кроме городских причалов в городе работает еще 120 пристаней, которые находятся в аренде у коммерческих организаций. При этом есть еще более 100 спусков к воде (необорудованных причалов), где можно забирать пассажиров. Данные по этим объектам комитет не собирает и, соответственно, предоставить не имеет возможности.

В планах у города на 2026 год открыть причал «Летняя пристань» в Кронштадте и причал в Ломоносове, что должно привести к конкурентному снижению цен на билеты и созданию нового маршрута Ломоносов — Кронштадт — Петербург. Также в 2029 году может начаться реконструкция Речного вокзала. Ранее ее планировали провести в 2031 году.

На ближайшие три года на обслуживание, содержание и ремонт причалов, включая причалы Речного вокзала и специализированной стоянки для хранения задержанных маломерных судов, подведомственное комтрансу Агентство внешнего транспорта (АВТ) получит 322,5 млн рублей: на 2026 год — 123,5 млн, на 2027 год — 114,4 млн и на 2028 год — 84,6 млн рублей, следует из проекта городского бюджета.

Основным фактором стабильного пассажиропотока стало количество туристов, чье присутствие в городе за девять месяцев 2025 года увеличилось год к году на 9,9% и, по данным Смольного, составило 9,4 млн человек. По итогам 2024 года показатель равнялся 10,5 млн, что превысило доковидный 2019 год, когда в Северную столицу посетило 10,4 млн гостей.

Крупные водные перевозчики в навигацию 2025 года сохранили прошлогодние объемы и в некоторых случаях даже прибавили.

Пассажирский флот компании «ВодоходЪ. Пассажирский Порт», завершивший навигацию 21 сентября, обслужил за пять месяцев более 240 тыс. пассажиров, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Увеличение пассажиропотока стало возможным за счет ввода в эксплуатацию трех дополнительных судов, пояснили в компании. Всего на маршрутах работало восемь судов: пять скоростных «Метеоров» (рейсы Петербург — ГМЗ «Петергоф»), скоростные теплоходы «ВосходЪ-3» (Петербург — крепость «Орешек»), «Столичный-1» (по рекам) и прогулочное электросудно с ресторанным обслуживанием «Стрельна» (проект «Москва 2.0»).

Скоростные «Метеоры», помимо туристических рейсов в Петергоф, также выполняли перевозки на городской регулярной линии по Неве, соединяющей Речной вокзал и причал «ВодоходЪ», где пассажиропоток, по информации компании, по сравнению с 2024 годом вырос в три раза.

В судоходной компании «Нева Тревел» сообщили «Ъ Северо-Запад», что ожидают до завершения навигации перевезти 1,1 млн пассажиров, что на 15% меньше, чем в 2024 году. (1,3 млн). Основной причиной снижения количества пассажиров стала погода, которая в этом сезоне (летом в частности) была не такая благоприятная, как в прошлом году. «Для нашего рынка это очень важный фактор»,— пояснили в компании.

В навигацию-2025 собственный флот компании (40 судов различной пассажировместимости) работал на 30 водных маршрутах и трансферах.

Наиболее популярными направлениями сезона стали двусторонний трансфер на скоростных судах из Петербурга в ГМЗ «Петергоф» и Кронштадт (парк «Остров фортов»), экскурсионная прогулка «Форты Кронштадта» на новых катамаранах проекта «Соммерс», маршрут «Северная Венеция» на однопалубных теплоходах, который пролегает по малым рекам и каналам, экскурсионная прогулка «Забытые острова» с остановкой в парке имени Кирова (ЦПКиО) и ночные программы на развод мостов «Мосты повисли над Невой» с аудиоэкскурсией, а также «Ночной круиз-концерт» в сопровождении кавер-группы.

Судоходная компания «Астра Марин» задействовала в сезоне 34 судна более чем на 30 маршрутах. Предварительные итоги перевозчик пока не опубликовал. Среди востребованных маршрутов в пресс-службе компании выделили поездки на «Метеорах» из центра Петербурга и от Васильевского острова в Петергоф и Кронштадт, круиз «Северные острова дельты Невы» и ночные экскурсии под разводными мостами на теплоходах-ресторанах, реки и каналы Петербурга (City Sightseeing NEVA).

В планах некоторых перевозчиков — зимняя навигация. В частности, «Нева Тревел» намерена возобновить экскурсионные прогулки по Неве на судах на воздушной подушке (СВП), которые она запустила в феврале этого года, а «Астра Марин» в зимний период запустит рейсы трехпалубного теплохода-ресторана «Шустрый Бобер» с маршрутом по Неве и выходом в акваторию Финского залива в сторону «Лахта-Центра».

В «Нева Тревел» рассчитывают в рамках классического сезона навигации 2026 года перевезти 1,3 млн человек, но уточняют, что во многом показатель будет зависеть от погоды и состояния рынка в целом. Также компания продолжит вводить в эксплуатацию новые пассажирские суда. «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» также намерен увеличить свой прогулочный флот на электродвижении в Петербурге до двух судов проекта «Москва 2.0». Кроме того, в планах компании повысить сервис на бортах скоростных «Метеоров» благодаря установке кондиционеров и баров, а также организации тематических программ.

Владимир Колодчук