Два человека погибли в ДТП на трассе «Котельниково-Песчанокопское»

На автодороге «Котельниково-Песчанокопское» произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ-2110 и грузовика DAF. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Происшествие случилось сегодня днем, 1 ноября, на 124-м километре трассы. По предварительным данным, 74-летний водитель ВАЗ-2110 съехал на обочину, а затем выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком с полуприцепом под управлением 55-летнего водителя.

В результате столкновения водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествия. Движение на участке перекрыли. Временный объезд организован через поселок Орловский.

Константин Соловьев