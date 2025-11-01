Банк России объяснил, почему цифровой рубль не увеличит денежную массу в стране

В Банке России объяснили механизм перехода на цифровой рубль. Там заявили, что перевод денег в цифровую форму не увеличивает денежную массу, поскольку не предполагает дополнительной эмиссии, а представляет собой конвертацию рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Для владельца безналичных рублей поменяются только записи в онлайн-банке: деньги спишутся с банковского счета и зачислятся в кошелек с цифровыми рублями»,— сообщила пресс-служба ЦБ. Наличные средства при обмене будут храниться в банкоматах, кассах и хранилищах банков, то есть не будут участвовать в операциях и не будут использоваться экономикой. «Если речь о цифровых рублях, то сначала сумма из цифрового кошелька перейдет на ваш банковский счет, а потом — в наличные»,— добавили там.

Закон о введении в стране цифрового рубля президент России Владимир Путин подписал в июле. В сентябре следующего года оплачивать покупки новой формой рубля смогут клиенты системно значимых банков с годовой выручкой более 120 млн руб. Спустя год такая возможность появится у клиентов банков с выручкой 30 млн руб. в год, с сентября 2028 года — остальные организации.