Мотоспасатели Ростова-на-Дону за летний сезон спасли 17 человек
Мотоспасатели Ростова-на-Дону перешли на «зимний» режим работы. За время активного сезона специалисты совершили 526 выездов на экстренные вызовы и спасли 17 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области
Кроме того, за сезон спасателям на мототранспорте потушили 222 пожара и ликвидировали последствия 77 дорожно-транспортных происшествий.
«Каждый мотоцикл — это мобильный мини-штаб спасения. Экипировка на каждом разная, чтобы спасатели могли работать в команде, дополняя друг друга: от тушения огня до помощи пострадавшим в авариях», — говорится в сообщении ведомства.
С наступлением холодов двухколесный транспорт готовят к зимней стоянке, а сами спасатели продолжают нести службу, пересаживаясь в кабины пожарных автомобилей.