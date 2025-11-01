Мотоспасатели Ростова-на-Дону за летний сезон спасли 17 человек

Мотоспасатели Ростова-на-Дону перешли на «зимний» режим работы. За время активного сезона специалисты совершили 526 выездов на экстренные вызовы и спасли 17 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Кроме того, за сезон спасателям на мототранспорте потушили 222 пожара и ликвидировали последствия 77 дорожно-транспортных происшествий.

«Каждый мотоцикл — это мобильный мини-штаб спасения. Экипировка на каждом разная, чтобы спасатели могли работать в команде, дополняя друг друга: от тушения огня до помощи пострадавшим в авариях», — говорится в сообщении ведомства.

С наступлением холодов двухколесный транспорт готовят к зимней стоянке, а сами спасатели продолжают нести службу, пересаживаясь в кабины пожарных автомобилей.

Константин Соловьев