По итогам рейдов «Нелегал» в Подмосковье более 4,3 тыс. мигрантов выдворят из РФ

Более 4,3 тыс. мигрантов выдворят из России за совершение правонарушений на территории Московской области, сообщила пресс-служба подмосковного МВД по итогам рейда «Нелегал».

Первый этап оперативно-профилактической операции прошел в период с 16 по 25 июня, второй — с 13 по 22 октября. Подмосковная полиция сообщает, что за два этапа рейда полицейские выявили 15,7 тыс. административных правонарушений. В частности, за нарушение режима пребывания (ст. 18.8 КоАП) было составлено 10 тыс. протоколов, за незаконное осуществление трудовой деятельности (ст. 18.10 КоАП) — 2,1 тыс. протоколов.

По преступлениям в сфере миграции было возбуждено 748 уголовных дел. Еще 29 дел возбуждено по преступлениям, связанным с оборотом наркотиков.

