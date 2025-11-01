На пляжах Анапы и Темрюкского района обнаружены небольшие выбросы мазута

Спасатели и волонтеры убирают небольшие сгустки нефтепродуктов, появившиеся 1 ноября после шторма на береговой полосе Анапы и Темрюкского района, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В Темрюкском районе выбросы нефтепродуктов обнаружены на отрезке побережья длиной около 3 км между Махлаевским спуском и мысом Железный Рог. В Анапе мазут вынесло на участке между пляжем Малахит и селом Витязево. На Бугазской косе волонтеры просеивают песок, чтобы удалять ранее выброшенные мелкие частицы нефтепродуктов.

Загрязнение береговой линии Черного моря от Крымского моста до села Утриш (Анапа) произошло после крушения в Керченском проливе двух танкеров «Волгонефть» в декабре 2024 года. Танкеры, доставившие нефтепродукты по реке Дон и Азовскому морю для перегрузки в судно-накопитель вблизи порта Кавказ, должны были уйти из морской акватории до конца ноября, но не сделали этого. Во время сильного шторма каждое из судов разломилось пополам и затонуло, в море попало около 2,2 тыс. т мазута. В настоящее время идет подготовка к подъему обломков танкеров.

Загрязнение береговой полосы нефтепродуктами привело к тому, что в курортном сезоне 2025 года пляжи Анапы и части Темрюкского района были закрыты для посещения.

Анна Перова, Краснодар