За сутки ВСУ атаковали 11 белгородских муниципалитетов; есть разрушения

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ударили по 11 муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 29 боеприпасов и 127 БПЛА. В результате никто не пострадал, однако были повреждены три частных дома и десять транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Повреждения жилого сектора и транспорта установлены в трех муниципалитетах. Так, Белгородский район за сутки атаковали девятью беспилотниками. В результате в поселке Малиновка и в селе Бочковка было повреждено по одному частному дому, в селе Красный Октябрь — корпус сельхозпредприятия.

В Грайворонском округе зафиксировали удары с помощью четырех боеприпасов и 14 БПЛА. В результате в Грайвороне получили разрушения забор частного дома и легковой автомобиль, в селе Дунайка — инфраструктурный объект, в селе Дорогощь — автобус и сельхозмашина, в селе Почаеве — линия электропередачи на предприятии, на участке дороги Санково — Дорогощь — КамАЗ.

Шебекинский округ за сутки атаковали с помощью 25 БПЛА. В Шебекине повреждены цех производственного предприятия и автобус, в селе Белянка — грузовик предприятия, в селе Александровка — машина, в селе Суркове — четыре автомобиля. Кроме того, накануне в Шебекинскую центральную райбольницу обратилась пострадавшая при ударе дрона по коммерческому предприятию 30 октября.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области были ранены пять мирных жителей. Для атак по региону применили не менее 147 БПЛА и 31 боеприпаса.

Алина Морозова