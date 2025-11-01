Автомобильный гараж и дом фирмы К.Л. Крюммеля признали памятниками архитектуры

В реестр объектов культурного наследия регионального значения включили «Автомобильный гараж и жилой дом фирмы К.Л. Крюммеля» в Петроградском районе. Распоряжение подписал КГИОП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба КГИОП Фото: Пресс-служба КГИОП

«Экипажно-автомобильная фабрика К. Крюммель» была одной из городских фирм, которые выполняли заказы для сбора автомобиля по частям. Владелец приобретал шасси, устанавливал разнообразные кузова и продавал готовые автомобили. Производство стало быстро развиваться с 1907 года.

Строительство четырехэтажного гаража велось с 1913 по 1914 год. Гараж Крюммеля отличался от подобных по назначению зданий своей планировкой. Оно имело цилиндрическую форму, диаметр строения был меньше 38 метров.

Одновременно с гаражом были спроектированы каменные жилые корпуса по Дивенской и Малой Монетной улицам. Первый представлял собой общежитие коридорного типа, второй — дом с отдельными квартирами. Объект по Дивенской улице был возведен в 1913 году.

Во время Первой мировой войны в здании цилиндрической формы располагался гараж Северо-Западного фронта, после объект пустовал. Во времена СССР там обустроили дополнительный второй въезд. В 1932 году в гараже разместился таксопарк № 1 Ленинграда.

На сегодняшний день там работает бизнес-центр. Бывшее общежитие стало многоквартирным жилым домом.

Татьяна Титаева