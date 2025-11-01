Wildberries и Ozon готовы договариваться с властью насчет индивидуальных скидок

Маркетплейсы не хотят «насильственных действий со стороны государства» и готовы договариваться с властями, заявили в компании Wildberries & Russ. В Ozon (MOEX: OZON) тоже высказались против регулирования, передает РБК. Несколько дней назад глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала эксклюзивные скидки при оплате заказов картами банков «не совсем справедливой конкуренцией».

Заявления директора по связям с госорганами объединенной компании Wildberries & Russ Евгения Этина и руководителя направления по взаимодействию с госорганами Ozon Александра Васильева прозвучали на собрании экспертного совета по развитию платформенной экономики при комитете Госдумы по экономической политике.

Господин Этин сказал, что компания готова идти на диалог. «Если регулировать, то регулировать нужно всех с точки зрения справедливости. Тогда надо запрещать в целом любые программы лояльности, которые есть у банков, у мобильных операторов и у систем, которые связаны с мобильными операторами»,— заявил он.

Господин Васильев добавил, что в ответ на запрос регуляторов и индустрии маркетплейс решил расширить программу скидок не только на те покупки, которые совершают с картой банка Ozon, но и других банков, которые хотят предоставлять скидки на площадке. В Ozon заявили, что ведут переговоры с четырьмя банками по этому вопросу.

Маркетплейсы предлагают своим пользователям скидки за покупки по картам банков-партнеров или со стороны собственных банков торговых площадок. Помимо госпожи Набиуллиной против этого, от лица банковского сообщества, высказывалась вице-президент Сбербанка Анна Попова. Она также назвала это грубым нарушением конкуренции.