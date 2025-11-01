Ульяновское минЖКХ заявило, что не может исполнить решение суда

Как стало известно «Ъ-Волга», министерство ЖКХ и строительства Ульяновской области направило в Ульяновский областной суд заявление с просьбой принять решение об отсрочке исполнения решения облсуда, частично удовлетворившего иск «Симбирской экологической компании» (ООО «СимбЭК») о незаконности террсхемы обращения с ТКО в части направления потоков отходов, включения в террсхему ряда полигонов и невключения в нее полигона «СимбЭК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Об этом стало известно из извещения облсуда от 1 ноября о полученном заявлении министерства и назначенном на 16 ноября заседания суда по этому поводу.

Напомним, 14 октября Четвертый апелляционный суд (Нижний Новгород) отказал минЖКХ в удовлетворении апелляционной жалобы на решение облсуда по террсхеме обращения с ТКО и подтвердил законность решения. С этого дня решение облсуда вступило в законную силу.

Облсуд признал, что полигон компании «СимбЭК» незаконно не включен в схему потоков ТКО, при этом из террсхемы должны быть исключены полигон ООО «Уют» в Кузоватово (как переполненный) и полигон компании «Контракт плюс» (как находящийся в шестой приаэродромной подзоне в связи с отсутствием доказанных данных об орнитологической безопасности для самолетов).

С момента вступления в силу решения суда региональное минЖКХ было обязано перенаправить потоки ТКО по резервной схеме, в том числе на полигон «СимбЭК». Однако, как сообщал «Ъ», оставшиеся регоператоры на совещании в минЖКХ заявили, что они не в состоянии принять дополнительные потоки ТКО. При этом в «Контракт плюс» отмечали, что намерены продолжить судебную тяжбу и дойти «хоть до Верховного суда», доказывая орнитологическую безопасность.

И. о. регионального министра ЖКХ и строительства Андрей Головко говорил «Ъ», что делается все, чтобы не допустить мусорного коллапса, и что он намерен перенаправить часть потоков на новый полигон «СимбЭК», «контакты с руководством компании налажены». Однако, как заявляют в «СимбЭК», тариф для их полигона так и не согласован, договор с регоператором не заключен, объемы потоков на новый полигон «СимбЭК» так и не определены.

В «СимбЭК» заявляют, что в суде будут возражать против переноса сроков исполнение решения суда, отмечая, что «в суде минЖКХ и регоператоры не говорили, что они против использования резервной схемы потоков».

В заявлении минЖКХ просит предоставить отсрочку исполнения решения суда до 1 июля 2026 года, отмечая, что отказ в отсрочке может привести к ненадлежащему исполнению обязательств по вывозу ТКО и нарушению прав населения на экологическую безопасность. Он обещает, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на разработку новой террсхемы обращения с ТКО, на сегодня же регоператоры «УК Экостандарт» и «Центрэкотех» заявляют о «неготовности работать по резервной схеме потоков».

Сергей Титов, Ульяновск