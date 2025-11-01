Wildberries зарегистрировало новое юрлицо в Курске для строительства логоцентра

29 октября Wildberries & Russ зарегистрировало новое юридическое лицо — ООО «РВБ Курск» — на проспекте Анатолия Дериглазова в Курске. Учредителем является ООО «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ), следует из данных Rusprofile.

По указанному адресу размещено многоэтажное жилое здание с коммерческими объектами. Основной вид деятельности нового ООО — складирование и хранение. Уставный капитал — 25 тыс. руб. Управляющая организация — ООО «РВБ». В самой компании «Ъ-Черноземье» подтвердили, что юрлицо создано «для деятельности логистического комплекса на территории Курской области».

По данным Rusprofile, ООО «РВБ» зарегистрировано в июле 2024 года в индустриальном парке Коледино (Московская область). Уставный капитал — 20 млн руб. Основной вид деятельности — розничная торговля, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети интернет. Гендиректор — Роберт Мирзоян. 65% компании принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основной собственник — Татьяна Бакальчук), 35% — ООО «Стин», которым поровну владеют Григорий Садоян и Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Гало». Выручка в 2024 году составила 10,8 млрд руб., чистая прибыль — 11,6 млрд руб.

В июле 2025 года Wildberries и Russ сообщила о покупке в Курской области земельного участка на 36 га в районе Нижнемедведицкого сельсовета под строительство логистического центра. Инвестиции в строительство объекта на 130 тыс. кв. м могут составить около 7 млрд руб.

Подробнее об этом проекте — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова