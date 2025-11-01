В Дагестане возбуждено дело после массового отравления жителей

Следствие возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после массового отравления в Казбековском районе Республики Дагестан, сообщает СУ СКР по региону.

С 30 октября по 1 ноября с признаками острой кишечной инфекции в местные медучреждения обратились жители нескольких населенных пунктов, среди них есть несовершеннолетние. Из 10 зарегистрированных случаев отравления шестеро детей были госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно. Тяжелых случаев болезни врачи не фиксируют. Причина вспышки — загрязненная питьевая вода, следует из данных Роспотребнадзора.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к преступлению. Администрация района и прокуратура также проводят проверки.

