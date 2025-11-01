Памятный знак Герою России Владимиру Жоге открыли в ЯНАО

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) на Аллее Мужества установили памятный знак Герою России и Герою Донецкой Народной Республики Владимиру Жоге (позывной «Воха»), погибшему в 2022 году в Волновахе (ДНР), сообщили в пресс-службе правительства региона. Знак разместили рядом с проездом, который носит его имя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство ЯНАО Фото: Правительство ЯНАО

На церемонии открытия присутствовали курсанты военно-патриотического центра «Вымпел-Ямал», представители администрации города, депутаты городской думы, активисты Ассоциации ветеранов СВО ЯНАО, общественники и жители города.

«На Аллее Мужества уже есть мемориал «Героям Отечества», воинам-десантникам и морским пехотинцам, а также монумент пожарным, погибшим при исполнении служебного долга. Теперь она пополнилась еще одним памятным знаком герою»,— говорится в сообщении.

Владимир Жога вступил в ополчение в 2014 году в возрасте 20 лет и неоднократно был ранен. В 2016 году после гибели Арсена Павлова Владимир Жога возглавил батальон «Спарта». Гвардии полковник погиб 5 марта 2022 года, обеспечивая выход мирных жителей из Волновахи. В тот же день глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посмертно наградил Владимира Жогу званием Героя ДНР. На следующий день, 6 марта, президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя Российской Федерации.

Ранее в Екатеринбурге в гимназии №108 одному из классов было присвоено имя Героя России, командира батальона «Спарта» Владимира Жоги.

Полина Бабинцева