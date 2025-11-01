Эксперты рассказали о сроках накоплений на популярные авто в Ростовской области

Жители Ростовской области смогут накопить на подержанную Lada Granta за 9,5 месяца, на Hyundai Creta — за 25 месяцев, а на Toyota Camry — за 39,5 месяца при средней зарплате 76 тыс. руб. Об этом «Ъ-Ростов» рассказали в пресс-службе «Авито».

Уточняется, что исследование базировалось на данных о средних зарплатных предложениях в третьем квартале 2025 года, а также средних ценах автомобилей возрастом 3–6 лет. Согласно предоставленным данным, средняя зарплата в Ростовской области достигает 76 тыс. руб. При такой оплате труда на Lada Granta стоимостью 720 тыс. руб. жители региона смогут накопить за 9,5 месяца. Кроссовер Hyundai Creta ценой в 1,9 млн руб. потребует 25 месяцев откладывания средств, а покупка подержанной Toyota Camry за 3 млн руб. займет 39,5 месяца.

Для сравнения, по стране средняя зарплата составляет около 82 тыс. руб. При таком доходе покупка Lada Granta потребует 8,4 оклада, Hyundai Creta за 1 — 21,9 оклада, Toyota Camry — 34,7 оклада.

Константин Соловьев