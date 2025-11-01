Чистая прибыль ЛУКОЙЛа сократилась на 14%

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) за первые девять месяцев года составила 352,5 млрд руб. (-14,15% год к году) по РСБУ, следует из отчета компании.

Выручка компании за январь-сентябрь 2025 года составила 1,9 трлн руб. (-8% г/г), EBITDA — 380,4 млрд руб. (-15,9% против аналогичного периода прошлого года), а валовая прибыль — 518,6 млрд руб. (-1,3% г/г).

27 октября представители компании ЛУКОЙЛ объявили о продаже иностранного бизнеса, в связи с введением блокирующих санкций США. Спустя два дня компания сообщила о принятии предложения от трейдера Gunvor. К покупателю может перейти LUKOIL International GmbH с активами стоимостью свыше €19 млрд, включая трейдера Litasco, НПЗ в Европе, а также проекты по добыче в более чем десяти странах.

