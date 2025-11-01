Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Доходы консолидированного бюджета Псковской области составят 78 млрд рублей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес на рассмотрение областного собрания депутатов проект регионального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как сообщили 1 ноября в пресс-службе правительства Псковской области, согласно законопроекту, доходы консолидированного бюджета на 2026 год составят 78,05 млрд рублей, в том числе доходы областного бюджета — 68,24 млрд руб., остальная часть — доходы бюджетов муниципальных образований без учета межбюджетных трансфертов.

В свою очередь, расходы областной казны в 2026 году запланированы в размере 70,96 млрд рублей.

При этом параметры, отраженные в проекте бюджета Псковской области, в процессе работы будут уточнены, в том числе из-за корректировки параметров федерального бюджета и распределения средств на финансирование нацпроектов, уточнили в областной администрации.

Андрей Цедрик

