Организаторы «Некрокомикона» сообщили об угрозе отмены фестиваля в Петербурге

Запланированный на 1 и 2 ноября фестиваль комикс-культуры, мистики и фантастики «Некрокомиккон» может быть отменен в Санкт-Петербурге. Организатор мероприятия Дмитрий Трушков объяснил, что районная администрация не до конца поняла цели проведения фестиваля, пишут «Известия».

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле выдал разрешение на проведение «Некрокомикона» и ярмарки. Однако администрация Красногвардейского района потребовала уточнить «истинные цели мероприятия».

«Мы решили, почему должны отменяться, мы ничего не нарушаем. Нас администрация Красногвардейского района обвинила в том, что мы сатанисты (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ)»,— сообщил Дмитрий Трушков.

Он отметил, что накануне въезд автомобилей с декорациями начали блокировать сотрудники правоохранительных органов. Для проверки документов на соблюдение миграционного законодательства задержали помощника организатора Алексея Самсонова — гражданина Казахстана, проживающего в Петербурге 20 лет.

