Путин: финансовое оздоровление «Роснано» почти завершено

Президент Владимир Путин принял в Кремле председателя правления управляющей компании «Роснано» Сергея Куликова. Господин Путин заявил, что финансовое состояние компании «изменилось к лучшему», и ее оздоровление практически завершено.

Господин Куликов рассказал, что компания сфокусировалась на нескольких направлениях и выбрала партнеров для сотрудничества. «Здесь мы уже шли не только от того, что (какие активы.— "Ъ") у нас есть, а от того, что нужно правительству, министерствам в рамках национальных целей и так далее»,— пояснил он (цитата по сайту Кремля).

В числе выбранных направлений Сергей Куликов назвал малотоннажную и среднетоннажную химию, энергомашиностроение и энергосервис. По обоим направлениям сотрудничество ведется с «Газпром нефтью». Также «Роснано» прорабатывает вопрос гибридной логистики — вместе с «Норникелем» компания работает над натрий-ионными батареями.

«И конечно, остаемся в актуальной повестке безопасности, прежде всего критической инфраструктуры. Более 50 объектов применяют наши системы видеообнаружения и подавления»,— добавил предправления управляющей компании «Роснано».

О проблемах с финансами у «Роснано» стало известно осенью 2021 года. Тогда на Мосбирже приостановили торги облигациями на фоне публикации сообщения компании о «непропорциональном долге» и необходимости в корректировках. Сменивший на посту главы компании Анатолия Чубайса Сергей Куликов в 2022 году просил Генпрокуратуру проверить деятельность компании при предыдущем руководстве. МВД расследует дело о масштабных хищениях в «Роснано» на сумму более 1,6 млрд руб.