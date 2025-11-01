Совет ТЦ обратился к Паслеру за льготами для неторговых площадей и местных товаров

Представители Российского совета торговых центров (входит в ассоциацию НСТЦ — Национальный совет торговых центров) направили обращение губернатору Свердловской области Денису Паслеру — документ есть в распоряжении редакции «Ъ-Урал». Они просят снизить налоги для площадей, которые используются не под торговлю, выделить субсидии на переоборудование торговых площадей, создать компенсации для продавцов товаров местного производства и сохранить действующие налоговые льготы в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Торговые центры переходят в категорию общественно-торговых объектов: центров притяжения для жителей и гостей территорий. В настоящее время создалась ситуация, в которой растущая налоговая нагрузка и отсутствие компенсирующих мер поддержки определяют существенные риски для устойчивого развития сектора в 2026 году»,— указано в обращении.

Среди факторов, создающих риски, создатели обращения выделили рост налога на прибыль с 20 до 25% с 1 января 2025 года, снижение числа арендаторов, которые работают в сфере торговли, высокую ключевую ставку и грядущее снижение порога применения упрощенной системы налогообложения для МСП с 10 млн руб. до 60 млн руб. в год.

Совет торговых центров просит сохранить льготные условия налога на недвижимость, в том числе на объекты недвижимости и земельные участки стоимостью более 300 млн. руб. Соответствующие меры были введены в Свердловской области 2022 году, а затем продлялись в 2023 и 2024 годах. Для объектов торговли и деловых центров, введенных в эксплуатацию до 2020 года, сумма налога в 2023 году была снижена на 50%, в 2024 году — на 25%. Для непродовольственных магазинов, применяющих специальные налоговые режимы, сумма налога на имущество снижалась на 50%.

Требования владельцев торговых центров включают также понижение коэффициента налога на недвижимое имущество для площадей ТЦ, которые заняты «неторговыми операторами»: к ним относятся культурные, спортивные, образовательные, медицинские, государственные и другие организации. Пониженное налогообложение предлагают ввести и для арендаторов, которые продают продукцию, произведенную в регионе.

Еще одно предложение губернатору — ввести субсидии на перестройку торговых площадей под неторговые форматы и магазины местной продукции. В пример авторы письма привели практику Москвы, где сумма соответствующих грантов привязана к сумме налога на имущество, уплаченной организацией за предыдущий период. Продавцов локальных товаров в письме предлагают поддерживать компенсациями первичных расходов на открытие магазинов.

Ранее о реконцепции заявил ТЦ «Алатырь» — в компании «СКМ Девелопмент» рассказали, что здание должно стать не просто торговым центром, а «центром городской жизни» с активностями для представителей среднего класса. Объем торговых площадей планируют сократить с 55% в мае 2025 года до 41% к октябрю 2027 года.