Bloomberg: турцентр Финляндии теряет €1 млн в день из-за закрытия границы с РФ

Безработица в Иматре, популярном курортном городе Финляндии, достигла 15%, значительно превышая средний показатель по стране в 9,1%. В городе, где проживает около 25 тыс. человек, многие магазины закрыты, а компании сокращают персонал, сообщает агентство Bloomberg.

Закрытие границы с Россией в ноябре 2023 года привело к исчезновению российских туристов, что наносит областному бюджету региону Южная Карелия, куда входит Имарт, ущерб в €1 млн ежедневно. Регион сталкивается с быстрым ростом безработицы среди молодежи.

Руководитель направления маркетинга и туризма в администрации Иматры Якко Яппинен разрабатывает новую стратегию для восстановления экономики. Город планирует привлекать туристов из других стран. Рассматривается возможность включения Иматры в новую специальную экономическую зону и переориентации экономики на экологичные источники энергии и производство аккумуляторов.