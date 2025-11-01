«РИР Энерго» вложит 52,4 млн в модернизацию оборудования воронежской ТЭЦ

Филиал АО «РИР Энерго» — «Воронежская генерация» — направил более 52,4 млн руб. на капитальный ремонт турбоагрегата Воронежской ТЭЦ-2. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По данным «РИР Энерго», на объекте специалисты отремонтируют цилиндр турбины и заменят девять диафрагм ее ротора. Также они модернизируют маслосистему и системы парораспределения, автоматического регулирования и защиты. Завершить работы планируется к концу ноября.

По собственным данным, АО «РИР энерго» зарегистрировано в 2005 году. До 29 апреля 2025 года оно называлось АО «Квадра». Сейчас компания входит в состав госкорпорации «Росатом». Уставный капитал АО — 19,8 млрд руб. Генеральный директор — Ксения Сухотина. Компания работает в десяти областях Центрального федерального округа и контролирует 19 электростанций. Также она обслуживает 245 котельных и тепловые сети протяженностью 5,6 тыс. км.

В начале года «Ъ-Черноземье» сообщал, что АО «РИР энерго» в 2025-м направит почти 1,8 млрд руб. на ремонт и реконструкцию энергообъектов и сетей в Воронеже.

Егор Одегов