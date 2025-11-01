Отель поделили на лоты

В Новосибирске выставили на продажу отдельные номера в гостиничном комплексе Domina. Предложение адресовано розничным инвесторам, однако владелец готов рассмотреть предложение о покупке всего комплекса в одни руки, но при одном условии — после сделки Domina продолжит управлять объектом. Комплекс включает 11 этажей и расположен в центральной части города, его площадь составляет 17 тыс. кв. м. Эксперты оценивают стоимость комплекса в 6,5 млрд руб. и отмечают, что таким образом владелец пытается ускорить окупаемость объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Domina один из немногих иностранных операторов, которые не приостановили деятельность в России

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Domina один из немногих иностранных операторов, которые не приостановили деятельность в России

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Domina Group планирует продать розничным инвесторам номера в гостинице в центре Новосибирска. Речь идет о продаже отдельных лотов. Соответствующее уведомление размещено на сайте «Авито». Из информации к объявлению следует, что стоимость номеров варьируется от 27 млн руб. до 57 млн руб. Впрочем, владелец готов рассмотреть предложение о покупке всего комплекса крупным игроком, но с принципиальным условием, при котором Domina остается оператором и управляющей компанией.

«Мы создали инвестиционный продукт для розничных инвесторов, которые хотели бы получать доход от бизнеса отеля, не участвуя в управлении. Теоретически, если найдется стратег или синдикат, который будет готов купить весь объект на условиях для розничных инвесторов, мы будем готовы это обсудить»,— прокомментировал «Ъ-Сибирь» директор Domina Invest (инвестиционная компания внутри группы) Алексей Музыка. Фактически, Domina продолжит управлять объектом, обеспечивать загрузку, сервис и начисление доходов.

Строительство отеля Domina в Новосибирска началось летом 2009 года. Сдать гостиницу планировалось в конце 2011 года, однако в разгар кризиса — весной 2010-го — стройка остановилась. К этому времени компания закончила нулевой цикл. Строительство возобновилось лишь летом 2012 года, когда инвестору удалось договориться со Сбербанком о дальнейшем финансировании проекта. Окупить инвестиции Domina намеревалась за 10 лет. В 2016 году состоялось открытие комплекса, его стоимость составила 1,5 млрд руб. Тогда же итальянский предприниматель Эрнесто Преатони сообщил, что срок окупаемости инвестиций увеличился практически вдвое. «Мы будем счастливы, если нам удастся вернуть вложения в течение 20 лет»,— сказал он тогда «Ъ».

В октябре 2025 года стало известно, что Минстрой и Минэкономразвития РФ разработали законопроект, который позволит покупать гостиничные номера по аналогии с квартирами. Но собственнику будет запрещено жить там на постоянной основе. Мера должна привлечь инвестиции в новые объекты. По информации источника РБК, соответствующие поправки могут внести в закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

Для Domina такая стратегия — логичный шаг развития: бренд остается оператором и продолжает управлять объектом, при этом привлекая финансирование для дальнейшего расширения сети, отмечает партнер NF Group Ольга Широкова. «Domina один из немногих иностранных операторов, которые не приостановили деятельность в России и продолжают искать пути для масштабирования бизнеса»,— подчеркивает эксперт.

Продажа отдельных номеров в гостиничном комплексе может стать интересным опытом «точечного» инвестирования, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Из плюсов он отмечает понятную потребителю концепцию с устойчивым спросом. Однако, такой вариант вложений имеет длительную окупаемость и не дает полной юридической свободы в будущем такому собственнику.

«Из очевидных минусов — будет сложно продать, а также влиять на качество управления объектом, который останется частью экосистемы гостиничного комплекса. С другой стороны, покупка всей гостиницы может быть невыгодной, поскольку комплекс может потребовать существенных вложений для повышения спроса», — отмечает он.

Стоимость строительства аналогичного комплекса сегодня Илья Жарский оценивает в сумму около 6,5 млрд руб.

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков полагает, что конечной целью продажи гостиницы Domina отдельными номерами является попытка ускорить окупаемость объекта. «При получении денег за проданные номера понесенные инвестиции, понятно, окупятся быстрее. Но есть вопросы и к собственнику гостиницы – то, что расчетные сроки окупаемости отеля столь велики, по моему мнению, связано с определенными недоработками ее персонала. Сначала стоит поработать в этом направлении»,— считает аналитик.

Лолита Белова