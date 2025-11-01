«По форме он напоминает не автомобиль, а коробку с острыми углами»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о будущих японских авто с индексом LS.

Фото: Lexus

Конечно же, не все концепт-кары, которые готовятся специально к автомобильным выставкам, потом становятся серийными моделями. Иногда это не прототипы, а просто шоу-стопперы, чья цель — привлечь внимание к бренду и не дать его продукции затеряться среди ей подобных. Но тут есть ряд оговорок. Если речь идет о Японии, которая, как многие считают, давно уже живет в XXII веке, то там даже самое фантастическое выглядит обыденным. И особенно, когда мы говорим о таких гигантах как Toyota. Поэтому, если мы на стенде Lexus видим нечто невообразимое, то будьте спокойны, скорее всего, что-то подобное скоро поедет по улицам.

На выставке Japan Mobility Show в Токио концептов у Lexus было целых три. Все они имели индекс LS. Если кто не забыл, сегодня буквами LS обозначают седан представительского класса, но со временем LS может стать отдельной линейкой Lexus.

Первый концепт, LS Micro, задуман как одноместный беспилотный автомобиль. По форме он напоминает не автомобиль, а такую коробку с острыми углами, куда пассажир попадает через переднюю часть с поднимающимся стеклом. Именно пассажир, а не водитель, потому что транспортное средство беспилотное, и из органов управления человеку доверен разве что подстаканник.

Второй концепт — Lexus LS Coupe — больше похож на автомобиль в традиционном понимании, но и у него есть решения, которые в обыденной жизни едва ли где встретишь. Например, сдвижные двери — уникальное решение для кросс-купе. Или багажник, который сконструирован, как выдвижной ящик у комода.

Наконец, третий концепт-кар Lexus — это большой минивэн с футуристическим дизайном и, вероятно, самая крупная модель из когда-либо представленных маркой. Настолько большой, что колес ему решили сделать не четыре, а целых шесть. Рядов сидений тут три. Но если мы привыкли, что в современных машинах часто третий ряд сидений — это такая галерка, то здесь наоборот. Именно на корме машины расположен салон, чем-то напоминающий интерьер частного бизнес-джета.

