Медианная зарплата в Ростовской области выросла на 17% в 2025 году

Медианная предлагаемая зарплата в Ростовской области в сентябре 2025 года выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 70,4 тыс. руб. Годом ранее этот показатель равнялся 60 тыс. руб., в январе 2025 года — 64,5 тыс. руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили эксперты hh.ru.

По данным исследования, проведенного совместно с аналитиками «СК 10», наибольшие доходы получают представители высшего и среднего менеджмента — в среднем 138,3 тыс. руб. Второе место занимает сфера строительства и недвижимости с предложениями 115,6 тыс. руб. Следом идут транспорт, логистика и перевозки (110,2 тыс. руб.), сельское хозяйство (108,1 тыс. руб.), автомобильный бизнес (106,7 тыс. руб.) и рабочий персонал (101,9 тыс. руб.).

«Максимальный рост доходов за год показали руководители — их заработки увеличились на 34 тыс. руб. В строительной отрасли средняя предлагаемая зарплата выросла на 26,7 тыс. руб., в сельском хозяйстве — на 24,3 тыс. руб., в автомобильной сфере — на 21,9 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

По уровню средней предлагаемой зарплаты Ростовская область заняла второе место в Южном федеральном округе, уступив только Краснодарскому краю (70,9 тыс. руб.). Регион опередил Астраханскую (64,6 тыс. руб.) и Волгоградскую (62,1 тыс. руб.) области, республики Адыгея (59,5 тыс. руб.) и Калмыкия (57,1 тыс. руб.).

Эксперты связывают рост доходов с высокой концентрацией компаний в сферах информационных технологий, финансов, консалтинга и услуг, а также устойчивым спросом на квалифицированных специалистов.

Валентина Любашенко