Euroclear начал размораживать активы россиян без лицензии США

Депозитарий Euroclear начал разблокировку активов россиян без американской лицензии OFAC. Об этом сообщают «РБК Инвестициям» со ссылкой на неназванного брокера, который занимается разморозкой активов.

Юрист адвокатского бюро NSP Глеб Бойко заявил, что известно уже о трех успешных случаях такой разблокировки у разных брокеров. По его словам, механизм был согласован с Euroclear 1,5 месяца назад, и в рамках него достаточно получение только бельгийской лицензии.

«При отсутствии вовлечения в транзакцию по разблокировке US person (американские лица или финансовые институты), Euroclear не будет требовать лицензию OFAC даже для разблокировки активов с US nexus (ценные бумаги, связанные с США)»,— пояснил он.

Юрфирма Delcredere сегодня подтвердила, что получила от Euroclear письмо с новым порядком действий при разблокировке. Теперь процесс возможен без участия американского регулятора, если:

в транзакции не участвуют американские лица или финансовые институты;

перестановка активов осуществляется внутри Euroclear;

у инвестора есть лицензия Казначейства Бельгии.

В 2022 году активы российских инвесторов были заблокированы в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Объем замороженных средств оценивался в 6 трлн руб. С тех пор было проведено несколько операций по разморозке активов. В 2022–2024 годах на замещающие облигации обменяли корпоративные евробонды на $28,8 млрд, в конце 2024 года — гособлигации на $20,8 млрд. Также в 2024 году провели два раунда выкупа замороженных иностранных акций для некрупных клиентов на 10,6 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Обменный фронт».