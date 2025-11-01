В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение

МЧС России предупредило жителей и гостей Сочи, а также федеральной территории Сириус о возможном ухудшении погодных условий. По данным ведомства, днем и до конца суток 1 ноября на участке побережья от Магри до Веселого сохраняется опасность формирования смерчей над акваторией Черного моря.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Спасатели призывают граждан соблюдать меры предосторожности и воздержаться от выхода на суда маломерного флота. В случае чрезвычайных ситуаций рекомендуется обращаться по телефонам экстренных служб: с мобильного — 112 или 101, с городского — 01.

По информации регионального управления МЧС, дежурные подразделения находятся в режиме повышенной готовности. Ситуация находится под контролем спасателей.

Мария Удовик