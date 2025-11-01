Создание Северного межрайонного медцентра завершат к апрелю 2026 года

Объединение четырех больниц на севере Нижегородской области в Северный межрайонный медицинский центр завершат к апрелю 2026 года. 31 октября в минздраве прошло совещание о ходе реорганизации центральных районных больниц, сообщили в областном правительстве.

Как писал «Ъ-Приволжье», Уренская ЦРБ стала головным учреждением, остальные станут филиалами.

Реорганизация призвана обеспечить все четыре муниципалитета большим количеством врачей узких специальностей, отметили в минздраве. Общая численность персонала составит 1,3 тыс. человек, они будут обслуживать около 58 тыс. жителей четырех округов региона.

Уренскую ЦРБ выбрали головным учреждением как наиболее обеспеченную материально-технической базой. Здесь действует стационар на 225 коек, включая первичное сосудистое отделение.

По словам и.о. директора Северного ММЦ, и.о. главврача Тонкинской ЦРБ Андрея Сазонова, все больницы продолжат работу штатно, при этом объединение скажется на нормативе расчета должностей. «Если больница с прикрепленным населением, допустим, около 11 тыс. человек не может позволить ставку кардиолога, то межрайонный медицинский центр, к которому относятся все 58 тыс. жителей, может нанять сразу несколько таких врачей»,— пояснил он.

