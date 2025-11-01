Трассу спорткомплекса Удмуртии покрыли снегом к Кубку России по лыжным гонкам

2 км лыжной трассы спортивно-оздоровительного лыжного комплекса (СОЛК) имени Г. А. Кулаковой покрыли снегом для тренировок спортсменов к четвертому этапу Кубку России по лыжным гонкам (0+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Ранний приход зимы для спорткомплекса обеспечили с помощью хранения снега в специально отведенном месте на улице под опилом. Технология хранения позволила укрыть его даже от дождей и высокой температуры воздуха, которая этим летом поднималась выше 30°C»,— говорится в сообщении. Оснежение трассы продолжат снежные пушки. Такая технология на СОЛК используется четвертый год.

С 1 ноября на комплексе проводятся сборы более 150 лыжников. По словам министра по физкультуре и спорту Удмуртии Дениса Парахина, технология оснежения позволит гарантировать проведение четвертого этапа Кубка России независимо от состояния погоды.

Напомним, соревнования пройдут в Удмуртии 20-21 декабря. В первый день лыжники пробегут спринт классическим стилем, во второй — выйдут на старт гонки «в разделку»: для женщин дистанция составит 15 км, для мужчин — 20 км. Формат соревнований — в классическом стиле. Для зрителей организуют бесплатный трансфер. В сборную Удмуртии войдут 11 лыжников.