Поезд Москва – Ярославль задержался из-за обрыва контактного провода
Поезд Москва – Ярославль, следовавший поздно вечером 31 октября, был экстренно остановлен в связи с обрывом контактного провода. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Напомним, что пассажирский поезд простоял на станции Коромыслово 1 час 45 минут, до 23:50. Результатом обрыва стало повреждение стекла в одном из вагонов.
«Для осмотра пассажиров была вызвана бригада медиков. У троих пассажиров зафиксированы незначительные ссадины, медицинская помощь им была оказана на месте»,— цитирует Yarnews пресс-службу.
СЖД принесла извинения пассажирам за произошедшее. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.