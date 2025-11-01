Поезд Москва – Ярославль задержался из-за обрыва контактного провода

Поезд Москва – Ярославль, следовавший поздно вечером 31 октября, был экстренно остановлен в связи с обрывом контактного провода. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Напомним, что пассажирский поезд простоял на станции Коромыслово 1 час 45 минут, до 23:50. Результатом обрыва стало повреждение стекла в одном из вагонов.

«Для осмотра пассажиров была вызвана бригада медиков. У троих пассажиров зафиксированы незначительные ссадины, медицинская помощь им была оказана на месте»,— цитирует Yarnews пресс-службу.

СЖД принесла извинения пассажирам за произошедшее. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Алла Чижова