Прокуратура проверяет почти двухчасовую задержку поезда в Ярославской области

В Ярославской области пассажирский поезд Москва — Ярославль 31 октября в 22:00 совершил вынужденную остановку, движение было возобновлено только в 23:50. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

По данным надзорного ведомства, поезд остановился на станции Коромыслово. Общее время задержки составило 1 час 44 минуты. Как следствие, еще на 7 минут был задержан поезд Москва — Череповец.

«Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности движения и прав пассажиров. Обстоятельства устанавливаются»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Алла Чижова