В Татарстане 20% домовых чатов перевели в мессенджер MAX

В Татарстане завершен перевод домовых чатов более 3,6 тыс. многоквартирных домов в мессенджер Max. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин на совещании в доме правительства.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В 21 районе, а также в Казани и Набережных Челнах, процент перехода составляет ниже 30%, а в 11 районах он превышает этот показатель. В еще 11 районах все дома уже переведены на национальный мессенджер. Всего в республике насчитывается около 18,2 тыс. многоквартирных домов.

Завершить перевод всех домовых чатов в Татарстане планируют до декабря 2025 года. Переход осуществляется по распоряжению правительства РФ, и главы муниципальных образований должны взять этот вопрос под личный контроль.

Влас Северин