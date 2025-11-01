В Махачкале завершили расследование по падению лифта с пассажирами в доме

Завершено расследование уголовного дела по факту падения лифта в Махачкале, в результате которого пострадали люди, сообщает пресс-служба СУ СК по Дагестану.

По версии следствия, обвиняемый — подрядчик по обслуживанию лифта в одном из многоквартирных домов — не обеспечил надлежащую эксплуатацию оборудования, что привело к инциденту 25 июня 2025 года. Лифт с девятью пассажирами сорвался с 12-го этажа, но резко затормозил на первом этаже. Несколько человек получили телесные повреждения, у одной пострадавшей зафиксирован легкий вред здоровью, остальные отделались травмами без кратковременного расстройства здоровья.

Следователи установили, что причиной стала эксплуатация лифта с неисправными и отключенными датчиками блокировки, что создавало угрозу жизни и здоровью. Дом, где случилась авария, не был введен в эксплуатацию и имел нарушения в строительстве. Уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ направлено прокурору для утверждения обвинения.

Происшествие вызвало большой резонанс, дело контролировал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, по его указанию был представлен доклад о ходе расследования и обстоятельствах случившегося.

Станислав Маслаков