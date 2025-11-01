Маск: Байден запретил спасать застрявших на МКС астронавтов в 2024 году

Администрация бывшего президента США Джо Байдена запретила основателю SpaceX Илону Маску спасти астронавтов, застрявших на Международной космической станции (МКС), пока не пройдут президентские выборы 2024 года. Об этом господин Маск заявил комику Джо Рогану в ходе подкаста.

Джо Байден

Фото: Nam Y. Huh / AP Джо Байден

Фото: Nam Y. Huh / AP

«Из Белого дома поступили инструкции о том, что не следует предпринимать никаких попыток спасения до выборов… Дали понять (администрация Джо Байдена.— “Ъ”), что не заинтересованы в каких-либо операциях по спасению»,— сообщил глава SpaceX (цитата по ТАСС).

Джо Роган предположил, что запрет на спасательную операцию был связан с возможным «плохим политическим шагом» бывшего президента. Илон Маск пояснил, что в правительстве не говорили об этом напрямую, но до выборов операцию проводить отказались.

Господин Маск отметил, что решение властей его не удивило, поскольку из-за его поддержки кампании президента США Дональда Трампа он был не на лучшем счету у администрации господина Байдена.

19 марта на Землю вернулся космический корабль CST-100 Starliner. Корабль был запущен в июне 2024 года. Планировалось, что полет продлится восемь дней, но в итоге астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс провели на космической станции более десяти месяцев. CST-100 Starliner должен был долететь до Boeing, для которой это был первый тестовый полет с экипажем на борту. Во время полета на орбиту у корабля отказали четыре двигателя. О спасении астронавтов распорядился Дональд Трамп.

