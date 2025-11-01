В Зверево подростка подозревают в смертельном избиении мужчины

В городе Зверево следователи возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего местного жителя по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что 27 октября обвиняемый в ходе ссоры избил 33-летнего мужчину. В результате полученной травмы живота потерпевший скончался в машине скорой медицинской помощи.

Подростка заключили под домашний арест. Расследование продолжается.

Константин Соловьев