«Гольф — это маленькое зеркало жизни»

Красота полей, непредсказуемость и разнообразие игры — управляющий партнер юридической компании GRATA International, Russia Владимир Комаров рассказал «Ъ-Стиль», чем хорош гольф.

Управляющий партнер юридической компании GRATA International, Russia Владимир Комаров

Фото: из личного архива Владимира Комарова

Фото: из личного архива Владимира Комарова

— Гольф — необычный и не массовый вид спорта. Почему он вас заинтересовал?

— Гольф всегда был мне любопытен, тем более что любительскими видами спорта я занимался почти всю жизнь: сначала был бокс, затем сквош, а ближе к 35 годам я увлекся триатлоном. Но, прозанимавшись им без малого десять лет, осознал, что в этом виде спорта очень остро ощущаешь одиночество: даже для того, чтобы результативно пройти половину Ironman, нужно тренироваться не меньше шести-восьми часов в неделю, и все это время ты пребываешь наедине с собой. Постепенно эта спортивная изоляция стала меня утомлять.

А в гольфе меня привлекла эстетика — рукотворная красота поля, его геометрическое совершенство, которое не испортить даже находящимися на нем людьми. (Смеется.) Деловые люди словно утратили способность к неспешной бесцельной прогулке: нас по привычке тянет двигаться «куда-то». И гольф идеально совпадает с осмысленностью задачи: если включить воображение, гольф-поле легко вписывается в ландшафт английского, французского или итальянского террасного парка, и ты идешь среди этих восхитительных пейзажей не просто так, а активно действуя.

— На начальном этапе занятий гольфом были предубеждения, которые пришлось преодолевать?

— Не без того. К примеру, я сомневался, что гольф вообще можно называть спортом — в силу известного предрассудка, что это игра для людей очень богатых, не юных и не особенно спортивных. С первым стереотипом все стало ясно довольно быстро. Почему гольф считается дорогим спортом? Потому что люди тратят на занятие им свой самый драгоценный ресурс — время. И тратят много: чтобы качественно пройти 18 лунок, тебе в зависимости от уровня и скорости игры и людей, с которыми ты проходишь поле, требуется в среднем четыре-шесть часов. Поэтому да, этот спорт действительно недешев.

Во время игры в гольф

Фото: из личного архива Владимира Комарова

Фото: из личного архива Владимира Комарова

Со вторым стереотипом, касательно неспортивности, новички тоже расстаются быстро: до начала активных тренировок на поле я наивно полагал, что рано утром пробегу свои 10–15 км, затем заеду сыграть партию в гольф и к началу рабочего дня появлюсь в офисе, ни капельки не устав. Реальность оказалась прозаичнее: раз за разом, если я занимался каким-то спортом до гольфа, сил на саму игру уже не хватало. Поэтому скажу твердо: гольф благосклонен к хорошей физической подготовке, а для результативной игры нужно быть свежим и полным сил.

— Удовольствие от игры появилось с первой попытки?

— С третьей. Первая попытка пришлась на мой давний день рождения, который я с семьей и друзьями праздновал на гольф-поле — конечно, клюшку в руки я тогда взял, но игрой не загорелся. Второй раз (между моими подходами к гольфу проходило в среднем три-пять лет) меня просто поставили на рейндж учиться технике удара, и от однообразия процесса я быстро заскучал, так и не поняв конечной цели. И лишь три года назад все, что требовалось — правильное время, правильное место и правильные люди,— сошлось воедино. Моя близкая подруга, сама увлекшись гольфом, привела в клуб мужа и меня и сказала: категорически забываем про рейндж и едем на поле. И вот нас прокатили на гольф-каре по живописным зеленым холмам, вручили настоящие клюшки и дали сыграть «по-взрослому». Буду честен: выступили мы откровенно плохо, но в тот день я наконец прочувствовал красоту игры. Я человек довольно азартный, и меня приятно удивил царящий в гольфе серьезный соревновательный дух: причем ты соревнуешься не только с другими игроками, но и с самим полем, его логикой и сложно устроенной архитектурой.

— Лучше играть одному или в компании?

— С друзьями, с коллегами, с клиентами, просто с интересными людьми; иногда хорошо играть даже одному — все зависит от настроения и целей. В некоторых странах гольф — это лучший способ быстрой социализации, могу подтвердить на собственном опыте. Случается, я беру на поле своего пса Ринго, в качестве партнера он идеален: будучи английским сеттером, по-джентльменски сдержан, молчалив, любит гольф-поле так же сильно, как я, и великолепно сочетается с ним эстетически. (Смеется.)

Вид на поле для гольфа

Фото: из личного архива Владимира Комарова

Фото: из личного архива Владимира Комарова

— Назовите три неожиданных свойства гольфа.

— Во-первых, универсальность. Система гандикапа в гольфе устроена так, что позволяет начинающему гольфисту сыграть с самим Скотти Шеффлером — и, несмотря на разницу в уровнях, в их игре все равно будет соревновательный элемент. Гольф уникален тем, что выравнивает участников, не вычеркивая новичков из списка соперников, достойных внимания.

Во-вторых, гольф — это торжество гедонизма. Известно ли вам, что существуют специальные гольф-сумки, в конструкции которых предусмотрены холодильники для игристого? В каком еще виде спорта ты настолько подготовлен к откровенной, нескромной, даже вопиющей радости жизни? При том что сегодня ты можешь быть отъявленным гедонистом, а завтра стать максимально серьезным человеком — гольф приветствует разнообразие ролей.

И в-третьих, важный для меня момент семейственности. Мне повезло: моя младшая дочь играет очень хорошо (как минимум по сравнению со мной) и быстро прогрессирует: за год она преодолела путь, на который у меня ушло три года. Гольф наряду со многими другими вещами позволяет нам, как родителю и ребенку, быть рядом друг с другом: ей интересно играть со мной и как с отцом, и как с партнером по флайту (группа игроков, вместе идущих по полю.— “Ъ”), а я, в свою очередь, счастлив наблюдать за ее успехами и просто идти с ней по полю четыре часа подряд, разговаривая обо всем на свете.

— Был ли момент, когда вы чувствовали себя чертовски крутым гольфистом, глубоко постигшим все правила игры?

— Я называю это капканом гольфа. Дело в том, что это совершенно непредсказуемая игра: ошибаются даже Скотти Шеффлер, Рори Макилрой и другие профессиональные гольфисты. На недавнем чемпионате Профессиональной ассоциации гольфа (PGA), проходившем в мае этого года в Шарлотте, США, на последних лунках Макилрой от напряжения ошибался даже на коротких ударах, что уж говорить о любителях. Один день ты играешь безупречно, другой ужасно, и ужасные дни могут затянуться. Но ровно в тот момент, когда ты со злости готов сломать все клюшки и выбросить в водоем, в дело вступает необъяснимый закон гольфа: ты вдруг выполняешь удар фантастической красоты и точности, достойный лучших из лучших. Делаешь чип-ин (удар, при котором мяч, выполненный коротким ударом с низкой траекторией, попадает прямо в лунку.— “Ъ”), забиваешь патт (удар по мячу, который катится по земле, с целью закатить его в лунку.— “Ъ”) с 10 метров или просто точно посылаешь мяч на 250 метров ровно по направлению. И с этой секунды ты снова воодушевлен, выпрямляешь спину и рвешься в бой.

Во время игры в гольф

Фото: из личного архива Владимира Комарова

Фото: из личного архива Владимира Комарова

Гольф — это маленькое зеркало жизни, которое показывает людям гораздо большую правду, чем они сами знают о себе. К примеру, когда ты в качестве юриста сопровождаешь длинную и крупную сделку, забитый календарь и потраченные на работу долгие часы не дают тебе подняться над суетой и увидеть, где и в какой момент ты ведешь себя неправильно. Где допускаешь ошибки в стратегии и тактике, где поддаешься на провокации и играешь в чужие игры, а где вообще перестаешь быть собой и идешь не туда. Причем в глубине души ты, скорее всего, и сам знаешь, что именно выбивает тебя из колеи, когда и почему все пошло не так, невольно проводишь параллели с тем, что происходит в проектах. А гольф позволяет взглянуть на себя со стороны, легко и быстро выявляет слабые стороны и дает возможность их исправить.

Да и в целом люди выпукло проявляются в гольфе: по тому, как игрок ведет себя на поле, можно многое сказать о нем как о человеке.

— Где лучше всего играть в Петербурге?

— Мне нравятся все четыре наших поля. Любимое спортивное — Петергоф, самое красивое и тихое; отлично подходящее для выходных с семьей или друзьями — Горки. Если не ограничиваться Петербургом, то мои безусловные фавориты — подмосковные Целеево и «Форест-Хиллс», их игровые пространства органично вписаны в лес, а интереснейший рельеф и бесконечные переливы оттенков зелени впечатляют: пожалуй, полей красивее я еще не встречал. По этой части они превосходят многие европейские, марокканские, турецкие и тайские поля, на которых я успел поиграть в отпусках и командировках.

— «Удар мечты» уже состоялся?

— Я всегда мечтал сделать hole-in-one — когда игрок забивает мяч в лунку с первого удара. Удар редкий, требующий большой удачи, и я уверен, что он у меня еще впереди.

Беседовала Юлия Карапетян