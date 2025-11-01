Семь районов Дона представили товары федеральным ритейлерам

В Ростовской области прошла закупочная сессия с участием фермеров из семи районов региона и представителей крупных торговых сетей. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства сельского хозяйства и продовольствия.

На демонстрационной площадке встретились сельхозпроизводители из Багаевского, Веселовского, Зимовниковского, Неклиновского, Зерноградского, Семикаракорского и Мясниковского районов с представителями федеральных ритейлеров «Пятерочка», «Магнит», «Ашан», «Метро», «Ассорти» и «Лента».

«Главная цель таких встреч — развитие агроагрегации в регионе, продвижение продукции донских фермеров на прилавки крупных продуктовых магазинов. Это позволит жителям области чаще видеть на полках овощи, фрукты и другую продукцию, выращенную на донской земле»,— пояснили в министерстве.

По информации пресс-службы, в Ростовской области с 2013 года действует инициатива департамента потребительского рынка – торгово-закупочные сессии. Они создают платформу для прямого общения между местными производителями и крупными ритейлерами, представленными в регионе. Благодаря этим сессиям, предприниматели получают возможность презентовать свой бизнес и товары, расширить сеть контактов и заключить выгодные сделки.

«С 2026 года для фермерских агроагрегаторов планируется государственная поддержка в виде субсидий и грантов на приобретение оборудования, транспорта и закупку продукции»,— приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.

