Жители Ростовской области чаще всего берут в кредит Hyundai Solaris

В Ростовской области Hyundai Solaris стал самым востребованным автомобилем для покупки в кредит на вторичном автомобильном рынке в третьем квартале 2025 года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито».

В период с июля по сентябрь жители региона в среднем запрашивали транспорт по цене около 1,1 млн руб. Наибольшим спросом пользовались автомобили марки Hyundai — на них пришлось 11,8% всех обращений. Далее следуют Kia (10,2%), LADA (9,7%), Toyota (5,9%) и Volkswagen (5,7%).

Среди конкретных моделей наибольшим спросом пользовались Hyundai Solaris с долей 3,4% от общего числа заявок. На втором месте расположился Hyundai Accent (2,7%), на третьем — LADA Granta (2,4%). Также в топ-5 вошли Kia Rio (2,3%) и Ford Focus (2,2%).

Самые крупные кредиты планировали оформить покупатели внедорожников Toyota Land Cruiser — средняя сумма составила более 3,1 млн руб. Немного меньше просили на Toyota Land Cruiser Prado (3 млн руб.) и BMW X6 (2,9 млн руб.). Меньше всего хотели займ брали на LADA 2114 Samara — в среднем 344 тыс. руб. За Kia Spectra просили 407 тыс. рублей, за Opel Corsa — 412 тыс. руб.

Всего 14 моделей попали в категорию автомобилей стоимостью менее полумиллиона рублей. Среди них Hyundai Accent (429 тыс. руб.), LADA Kalina (434 тыс. руб.), LADA Priora (435 тыс. руб.), Chery Tiggo T11 (442 тыс. руб.), Datsun on-DO (449 тыс. руб.), Peugeot 308 (469 тыс. руб.) и Nissan Almera Classic (470 тыс. руб.).

Константин Соловьев