Подростка задержали при попытке поджечь машины полиции на Ириновском проспекте

Сотрудники Росгвардии задержали в Петербурге подростка, планировавшего поджечь служебные автомобили на Ириновском проспекте. Инцидент произошел накануне, 31 октября, в 20:45.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, двое сотрудников вневедомственной охраны обратили внимание на молодого человека с объемным рюкзаком, который направлялся к гаражам со служебным транспортом. При этом он нервно оглядывался по сторонам и непрерывно общался с кем-то по видеосвязи.

После задержания подросток с 5-литровой канистрой с бензином пояснил росгвардейцам, что планировал совершить поджог патрульных автомобилей на служебной парковке. Такое задание он получил от неустановленного куратора через мессенджер.

По данным СМИ, задержанному 13 лет. Ранее он познакомился в соцсетях с несовершеннолетней, после чего на него вышел «сотрудник спецслужб», сообщивший, что его новая знакомая якобы является гражданкой Украины. Подростка убедили, что их общение может угрожать безопасности РФ и стали шантажировать — это могло подвигнуть школьника на совершение поджога.

Андрей Цедрик